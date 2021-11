Samuel Dinges ist Staatsmeister

Der Neufelder Samuel Dinges konnte am Wochenende seinen Titel bei den Staatsmeisterschaften erfolgreich verteidigen. Der 19-jährige Fighter setzte sich wie im Vorjahr gegen die österreichische Elite in der Altersklasse bis 58 Kilogramm durch. Zwei Siege führten ihn dabei zum Erfolg. Den ersten Gegner aus Salzburg bezwang der Kämpfer von der Taekwondo Akademie Pugnators mit 20:17 Punkten und sicherte sich damit ein Finalticket. Gegen seinen Wiener Herausforderer setzte sich Dinges mit 15:10 durch, womit er sich, wie bei seiner Premiere in der Allgemeinen Klasse im Vorjahr, Staatsmeister nennen darf.