Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften und der Nachwuchsmeisterschaft im Team-Turnen in Graz waren insgesamt 300 Sportler am Start. Die Union Eisenstadt Turnen (UET) war mit drei Mannschaften am Start.

Die Leistungen der Aktiven wurden mit ausgezeichneten Platzierungen in den jeweiligen Klassen belohnt. Die Mannschaft A mit Hanna Knor, Isabelle Werner, Rabea Boszotta, Paulina Gerbl, Marc Wallner und Markus Locsmandy errang in der Offenen Klasse den hervorragenden dritten Platz. Knapp dahinter belegten Marie Beck, Laura Ehn, Lara Enzi, Marlies Köszegi, Sarah Maier, Hannah Völker, Sandra Wenzl, Emmelie Wenzl, Karoline Wögerer und Selina Smolka Platz vier.

Das starke Ergebnis der UET rundeten Lena Wind, Nava Glaesener, Helene Schlögl, Hanna Schlögl, Melissa Migsich und Laura Gere mit Rang vier in der Offenen Klasse U15. Ihre Trainer Josef Hajdusits und Karl Toth zeigten sich zufrieden mit den Turnern.