In der Seniorenklasse wurde vergangene Woche in der Bundeshauptstadt um die Meistertitel gespielt. Die Burgenländer vertraten ihr Bundesland dabei mehr als würdig.

Aus dem Bezirk schnitt Mario Haider-Maurer bei den Herren ab 35 Jahren am besten ab. Nach einem Freilos in Runde eins eliminierte er im Viertelfinale den Wiener Johannes Auersperg-Trautson mit 6:0 und 6:0. Ebenso mit einer Machtdemonstration setzte er sich gegen Andreas Harbarth mit 6:0 und 6:0 durch. Lediglich im Finale gegen Niki Petschnig von der Sportunion Klagenfurt musste er ein paar Games abgeben, der Sieg ging mit 6:0 und 6:3 aber noch immer souverän an den in Trausdorf lebenden Wahlburgenländer.

Auch bei den Herren über 55 Jahren war mit Harald Gamse ein Tennis-Routinier aus dem Bezirk im Spitzenfeld. Der Neufelder gewann sein erstes Match gegen einen Herausforderer aus Niederösterreich mit 6:1 und 6:1 klar, auch im Achtelfinale ging er nach 6:1 und 6:2 als Sieger vom Platz. Erst nach hartem Kampf musste er sich im Viertelfinale gegen Andreas Köpf vom Schwechater TC mit 6:2, 2:6 und 10:2 im Champions-Tie-Break geschlagen geben.

Auch in einer weiteren Klassen ging der Sieg an einen Spieler aus dem Burgenland: Clemens Weinhandl vom UTC Oberwart, Weltranglisten-Erster bei den Senioren, wurde seiner Favoritenrolle in der Altersklasse Herren 45+ gerecht und belohnte sich mit dem Meistertitel.