Die BTV-Talente aus dem Bezirk Eisenstadt halten sich während der Zwangspause in den eigenen vier Wänden fit.

Die Brüder Paul und Anton Kahlig haben dabei noch Glück: Sie haben zuhause einen Trainingspartner, mit dem zumindest ein paar Ballwechsel möglich sind, wenn auch nicht auf Sand, sondern auf der Straße.

Anton (neun Jahre) und Paul (13 Jahre) sind seit kurzem nicht mehr in Eisenstadt, sondern beim ASKÖ TC Hornstein aktiv. Derzeit erhalten sie täglich neue Übungsanweisungen von Martin Hoffmann, abwechselnd wird Kondition und Kraft trainiert. Trotz gutem Heimtraining ist die Vorfreude auf einen echten Tennisplatz natürlich riesig.

Auch Kim Kühbauer hat ihren Alltag an die „neue Normalität“ angepasst. Etwas später als sonst steht sie auf und erledigt ihre Schulaufgaben, am Nachmittag wird an fünf Tagen pro Woche trainiert, vor allem die Kondition steht im Fokus. Die Einheiten dauern jeweils eine bis eineinhalb Stunden.

Auch Radfahren geht Kühbauer regelmäßig, zum Zeitvertreib und um sich fit zu halten. Auf der Straße wird ein bisschen Tennis gespielt oder im Garten mit ihrer Schwester Emily Volleyball.