Burgenland-Duo in Oslo erfolgreich

Am Samstag noch im Semifinale der rot-goldenen Meisterschaften in Oberpullendorf im Einsatz, am Sonntag bereits im Flugzeug zur Northern Vision Norwegian Open in Oslo. Lea Haider-Maurer (ASKÖ TC Energie Burgenland AG Eisenstadt) startete mit einem 6:4 und 6:4 über die norwegische Qualifikantin Vida Danyela Fernandes Esaiassen ins Turnier und konnte sich in weiterer Folge immer besser auf die schnellen Verhältnisse in der Hartplatzhalle einstellen.

Der härteste Kampf erwartete die Trausdorferin im Semifinale gegen die sehr offensiv spielende Laura Chlumska (Tschechien). Eine wesentliche Rolle beim 6:4, 4:6 und 6:4 spielte schlussendlich auch die ausgezeichnete Fitness sowie die konstante Spielweise des BTV-Talents. Im Finale bot die Burgenländerin dann eine Topleistung. „Lea hatte einen guten Fokus und beging nur ganz wenige Eigenfehler“, freute sich Mutter Kristin Haider-Maurer nach dem 6:1- und 6:2-Finalsieg über Veronika Navrátilová.

Im Doppel mit Anna Posch erreichten die zwei Burgenländerinnen zwei Siege, mussten sich dann aber dem Duo Margot Bouchelaghem (Frankreich)/Kaat van den Berg (Belgien) geschlagen geben. Posch musste sich im Einzel der als Nummer zwei gereihten Norwegerin Gabrielle Eie mit 4:6 und 3:6 geschlagen geben.