Das Coronavirus unterbrach vergangene Woche die Siegesserie von David Pichler: Der Osliper musste beim Stand von 3:3 im Doppel bei seinem ersten Einsatz bei der Challenger Tour im heurigen Jahr wegen Regen vom Platz. In der Pause kam dann die überraschende Absage von der ATP.

„Das war für uns ein Schock, wir hätten erst ab nächster Woche mit Konsequenzen gerechnet“, erklärt Pichler, der seit Sonntag wieder in Oslip ist.

Als Grund vermutet Burgenlands Nummer eins, dass in Kasachstan das Challenger-Turnier abgesagt wurde und einige Nationen das Land möglichst rasch verlassen mussten. „Natürlich wäre es uns lieber gewesen, das Turnier fertig zu spielen. Vor allem weil es in Südafrika kaum Covid19-Fälle gibt. Für uns ist wichtig, dass wir so bald wie möglich wieder spielen können. Ich halte es aber für eine richtige Entscheidung.“

Auch für Profi-Sportler sei die Situation nun alles andere als einfach, „wir sind jetzt quasi arbeitslos. Keine Turniere heißt keine Einnahmen. Aber daran können wir jetzt nichts ändern.“ Derzeit ist die Pause für sechs Wochen angesetzt. Der 24-Jährige hofft, dass es dabei bleibt.

Im Einzel war für Pichler in der zweithöchsten Spielklasse in Runde zwei Endstation — allerdings nicht wegen der Maßnahmen zu Eingrenzung der Pandemie, sondern wegen eines überlegenen Gegners: Der Deutsche Dustin Brown — der in Wimbledon sogar Rafael Nadal besiegte — setzte sich gegen Pichler mit 6:3, 3:6 und 6:3 durch. „Ein Challenger ist schon etwas anderes, alles ist viel professioneller und die Gegner sind natürlich viel besser. Es war eine coole Erfahrung“, blickt Pichler trotz allem positiv zurück.