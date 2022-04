David Pichler: Im Doppel mit Tsitsipas

Werbung

Nachdem er zuletzt einige Turniere auf Sand bestritten hatte, entschied sich David Pichler letzte Woche für einen Untergrundwechsel. Beim Challenger in St. Brieuc (FRA) servierte er auf Hartplatz, allerdings kürzer, als ihm lieb war. Im Einzel war das Turnier für den 26-Jährigen nach dem Quali-Aus gegen den Deutschen Marvin Möller schon wieder vorbei, bevor es begonnen hatte. Mit Doppelpartner Neil Oberleitner verlor er im Achtelfinale im Tiebreak gegen ein indisches Duo.

„Von der Auslosung her hätte es eine gute Chance gegeben, aber in der Halle geht es schnell. Das macht alles ein wenig enger“ sagt Pichler der BVZ. „Für nur ein Turnier auf Hartplatz zu wechseln, war im Nachhinein nicht so klug.“

Diese Woche kehrte der Osliper zurück auf Sand. Nachdem er sich für den Einzelbewerb des Challenger-Turniers in Sanremo (ITA) nicht qualifizieren konnte, liegt der Fokus auf dem Doppel. Das bestreitet Pichler mit einem Partner, der einen bekannten Namen trägt: Petros Tsitsipas, Bruder von Top-Fünf-Spieler Stefanos Tsitsipas.