BTV-Talent Kim Kühbauer war am Wochenende in Slowenien bei den Grawe Open im Einsatz und kämpfte sich dort trotz Schmerzen bis ins Halbfinale durch.

Ausgezahlt hat sich die Reise für Kühbauer definitiv, obwohl sie nach einer Seitenstrangangina in der Vorwoche gar nicht antreten sollte. Beim U14-Bewerb merkte man ihr jedoch nichts an, in Runde eins hatte Kühbauer keine Mühe mit ihrer Kontrahentin. Anschließend ging es aber in zwei intensivere Matches gegen die Slowakin Kiara Zabkova und die Slowenin Lilja Mumlek — in beiden Begegnungen setzte sich das junge Ass vom TC Wulkaprodersdorf schließlich durch und stand somit überraschend im Halbfinale des Events. Dort bekam sie es mit der Slowakin Lucia Hradecka, der Nummer eins des Turniers, zu tun. Nach einem klaren 1:6 zum Start kämpfte sich Kühbauer in Satz zwei zurück, nach einem vergebenen Spielball zum 4:1 riss ihr aber der Faden. Letztlich war auf Grund von Knieschmerzen die Luft draußen, das Match endete mit einer 6:1 und 6:4-Niederlage.

Weniger gut als in der erfolgreichen Vorwoche lief es unterdessen für David Pichler beim zweiten Turnier in Monastir. Im Doppel schied er nach hartem Kampf im Semifinale aus, im Einzel war in Runde zwei Schluss. Derzeit spielt Pichler beim M15-Event in Frankreich.