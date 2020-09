Vergangene Woche ging es sowohl bei den Talenten bis zur U11, als auch bei den Routiniers ab 35 Jahren um die Landesmeistertitel. Die Senioren spielten in Forchtenstein, die Kids waren in St. Margarethen im Einsatz. Mit 83 Nennungen war die Kids-Landesmeisterschaft im Bezirk Eisenstadt extrem gut besucht, den alten Teilnehmerrekord übertraf man um zwanzig Nennungen. Auch das Wetter meinte es gut mit den Tennis-Kids, nur am Entscheidungstag legte der Wind zu. Im Gegensatz zu den Senioren, wo bei den Herren ab 35 Jahren das Finale dem Regen zum Opfer fiel, konnten in St. Margarethen alle Bewerbe ausgetragen werden.

In beiden Altersklassen platzierten sich die heimischen Tennis-Asse im Spitzenfeld und räumten zahlreiche Titel ab. Bei den U8-Burschen musste sich Julian Landauer vom TV-F Rust erst im Finale geschlagen geben. U10-Landesmeister darf sich nun Tobias Makovich nennen, er setzte sich gegen die rot-goldene Konkurrenz durch. Beim U11-Bewerb der Mädchen fuhr Lea Haider-Maurer einen Favoritensieg ein, im Finale schlug sie ihre Teamkollegin Sofie Grall vom ASKÖ TC Eisenstadt mit 6:0 und 6:3.

Bei den Herren ab 40 Jahren kürte sich der Neufelder Peter Krtschal zum Landesmeister, er holte den einzigen Senioren-Titel für Eisenstadt/Umgebung.