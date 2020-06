Nach langem Warten aufgrund der Corona-Zwangspause startete am Wochenende die Tennis-Saison in allen Spielklassen.

In der Landesliga A holte der ASKÖ TC Eisenstadt zum Neustart einen souveränen 6:1-Erfolg gegen Stoob. Alle Einzel-Matches gingen dabei an die Auswahl aus der Landeshauptstadt, nur im Doppel mussten Roman Pultz und Boris Novak den Gästen aus dem Mittelburgenland einen Ehrenpunkt überlassen. Eisenstadt steht damit nach Runde eins an der Tabellenspitze.

Beim stärksten Verein des Bezirks stehen heuer gleich drei Familienmitglieder am Platz. Neben Thomas Wagner und seinem Bruder Christian (der beim ersten Match nicht dabei war), spielt heuer auch erstmals Sohn Alexander Wagner in der Einser-Mannschaft um den Meistertitel mit. Titel hat der Youngster schon einige in der Tasche, in erster Linie im Racketlon, wo er sich im November des Vorjahres zum Jugend-Weltmeister kürte.

Gleich bei seinem ersten Antreten besiegte Alexander Wagner den Stoober Alex Binder klar in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:0 und gewann auch das Doppel gemeinsam mit seinem Vater Thomas 6:1 und 6:3 — gleich zwei von sechs Punkten des Vereins gingen so aufs Konto des 13-Jährigen.

Bei der stärksten Damen-Mannschaft aus dem Bezirk, dem UTC Eisenstadt in der Landesliga B Nord, startete der Liga-Betrieb ebenfalls mit einem souveränen Sieg. Gegen Zurndorf ging der Sieg in fünf von sechs Matches an die Gastgeberinnen.

Wie ihre Kollegen vom ASKÖ TC Eisenstadt unterlagen die UTC-Damen nur in einem Doppel-Match. Nach dem 5:1 liegen die Damen auf Platz drei.