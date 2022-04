Neudörfler Maislinger siegte vor Neusiedler „Sperrstunde“

Werbung

Das KAT 2 Jugendturnier in Neusiedl musste covidbedingt das eine oder andere Mal verschoben werden – jetzt war es soweit. Am Oster-Wochenende ging das Event, verspätet, aber doch über die Bühne.

Im U18-Bewerb war Niklas Maislinger (UTC Neudörfl) letztendlich nicht zu stoppen. Er setzte sich im Finale gegen Julian Lockl mit 7:6 und 6:2 durch und sicherte sich damit wohl den letzten Sieg in dieser Halle, wo es vermutlich das letzte offizielle Turnier in der derzeit bestehenden Tennishalle Neusiedl am See gewesen sein wird.

Maislinger holte sich also den Sieg kurz vor der „Sperrstunde.“ In naher Zukunft soll die alte Halle geschlossen werden und wenn die Pläne halten, dann wird es demnächst eine neue Tennishalle in Neusiedl am See geben. Die Gemeinde hat die Zusicherung zur Errichtung einer neuen Tennishalle gegeben.