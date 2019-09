Nach dem Meistertitel in der Landesliga ging es für Manfred Jungnitsch, Klaus Phillip Wolfgang Parik, Peter Dopler und Mannschaftsführer Hannes Gamse vom TC Neufeld direkt weiter zum Aufstiegsturnier für die Bundesliga 2020. Zu Beginn mussten sich die Burgenländer in der Gruppe A gegen die Landesmeister aus Niederösterreich (TC Sankt Pölten) und Salzburg (TC Zell am See) behaupten.

Schon das erste Spiel sollte Finalcharakter haben, hatten sich doch die Sankt Pöltener in Runde eins gegen Zell am See klar mit 6:1 durchgesetzt. Doch auch die Niederösterreicher mussten sich der rot-goldenen Auswahl geschlagen geben. Mit einem Sieg im Gepäck ging es zuversichtlich weiter nach Salzburg, wo der TC Neufeld seine Saison ungeschlagen beenden wollte. Gesagt, getan: Alle Einzel wurden zur Beute der Burgenländer und so knallten nach weiteren Siegen im Doppel die Sektkorken.

Frühes Aus für Kim Kühbauer

Die Wulkaprodersdorferin Kim Kühbauer erreichte unterdessen mit zwei klaren Siegen das Achtelfinale des ÖTV Jugend Circuit in Oberpullendorf. Dort lief es aber nicht ganz nach Wunsch: Die Serbin Aleksandra Stevanovic zog Kühbauer mit zahlreichen Stoppbällen den Nerv. „Aber auch beim Return war ich heute nicht gut genug“, zeigte sich Österreichs U12-Meisterin nach dem 3:6 und 1:6 selbstkritisch. Im Doppel kam Kühbauer bis ins Semifinale.