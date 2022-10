Osliper Pichler ist zurück in den Top 500

Werbung

Im Finale des ITF-Turniers in Heraklion in Griechenland konnte David Pichler Simone Roncalli in zwei Sätzen schlagen. Der Osliper entschied das Turnierfinale mit 6:4 und 6:2 klar für sich. Damit erreicht der Tennisprofi seinen dritten internationalen Turniersieg im Einzel.

Pichler meinte im Zuge der Analyse, die Windverhältnisse hätten es ihm nicht leicht gemacht. Er konnte sich diesen jedoch besser anpassen als sein ebenfalls 26 Jahre alter Kontrahent. Der Burgenländer zeichnete sich in dem Match zudem durch ein gutes, solide Service aus.

Der daraus resultierende Sieg verschaffte dem 26-jährigen Osliper den Sprung zurück in die Top-500 der Weltrangliste im Einzel. Er stand heuer bereits fünf Mal in einem Finale, konnte nun aber endlich einen Turniersieg für sich verbuchen.

Aktuell steht Pichler auf Rang 497. Eine schöne Momentaufnahme, auch wenn er noch ein Stück entfernt von seinem bisherigen Karrierehöhepunkt bleibt – Rang 390 im Jahr 2017. Im Doppel hält sich Pichler jedenfalls solide in den Top-250 der Welt – Platz 238.