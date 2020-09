Beim M15-Event in Tunesien zeigte der 24-jährige David Pichler sowohl im Einzel-, als auch im Doppelbewerb sein bestes Tennis.

Alleine startete er mit zwei souveränen Siegen ins Turnier, in Runde drei ging es mit 7:5 und 7:6 erstmals etwas knapper zu. Im Halbfinale musste der Osliper bereits bis an sein Limit gehen, behielt nach einem veritablen Krimi mit 6:2, 6:7 und 7:6 aber die Oberhand gegen seinen amerikanischen Kontrahenten. Im Finale fand Pichler gegen den Russen Alexander Shevchenko aber seinen Meister und unterlag mit 3:6 und 4:6.

Im Doppel mit seinem Partner Alexander Erler dominierte Burgenlands Nummer eins den Bewerb nach Belieben, das rot-weiß-rote Duo ließ keinen einzigen Satzverlust zu. Nach einem 6:4 und 6:1-Finalsieg gegen Ignacio Monzon und Fermin Tenti aus Argentinien standen die beiden als Turniersieger fest.

Derzeit ist David Pichler beim zweiten M15-Event in Monastir im Einsatz, im Doppel tritt er erneut mit Partner Alexander Erler an.

Alexander Wagner feierte Turniersieg

Mit einer perfekten Bilanz von neun Siegen im Einzel- und Doppel-Bewerb der U14 hinterließ Alexander Wagner vom ASKÖ TC Eisenstadt beim BIDI BADU ÖTV Jugend Circuit 2020 in Enns einen bleibenden Eindruck. Die sechste Station des ÖTV Jugend-Circuits war für Wagner ein voller Erfolg. Das Universaltalent am Schläger - Wagner kürte sich im Vorjahr zum Racketlon Weltmeister der U13 — ließ seinen fünf Kontrahenten keinen einzigen Satz und kürte sich unangefochten den Sieg beim ÖTV-Turnier. Beim 6:2 und 6:2-Finalerfolg gegen Felix Mori dominierte Wagner am Platz und spielte fast in einer eigenen Liga für sich.

zVg Doppelsieg. Alexander Wagner gewann im Einzel und im Doppel.

Im Doppel ging das Ass vom AKSÖ TC Eisenstadt mit Parnter Raphael Goldfuhs an den Start. Am meisten zu kämpfen hatte das Duo im Viertelfinale gegen Wagners Finalgegner Felix Mori und Felix Fischer. Im Entscheidungssatz bewiesen sie aber den längeren Atem. Belohnt wurde die Leistung schließlich mit Turniersieg Nummer zwei.