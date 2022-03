Premieren-Triumph für Alex Wagner

Der von Weltklasse-Trainer Günther Bresnik betreute Schützener Alex Wagner sorgte vergangene Woche mit einem Sieg beim Junior Tour- Turnier in Teplice (SVK) für Aufsehen.

Gleich in der ersten Runde eliminierte der 15-Jährige den an Nummer zwei gesetzten Slowaken Filip Poklemba mit 6:0 und 6:1 und hatte auch in den zwei folgenden Runden keine Mühe. Erstmals eng wurde es im Halbfinale, als Wagner sich mit 7:5, 7:6 gegen Attila Almadi durchsetzte. Im Finale drehte er nach 0:1-Satzrückstand noch die Partie gegen den an Nummer 1 gesetzten Ungarn Barnabas Sift und feierte seinen ersten Turniersieg auf der Tennis Europe Junior Tour.