Schnuppern im U18-Bewerb

Vollgetankt mit Selbstvertrauen nahm der Schützener Alex Wagner nach seinem ersten Sieg auf der Tennis Europe Junior Tour Anfang der Woche die Österreichischen U18-Meisterschaften in Güssing in Angriff. Mit 15 Jahren zählte er dort zu den jüngsten Teilnehmern, entsprechend schwer war die Aufgabe gegen die ältere Konkurrenz. Der gleichaltrige Elias Trausmuth wurde in Runde eins noch nicht zum Stolperstein, Wagner siegte souverän mit 6:2, 6:2. Im Achtelfinale war gegen den um ein Jahr älteren Leo Gutjahr allerdings Endstation, der Wiener setzte sich mit 6:3, 7:5 durch. „Er wäre schlagbar gewesen, aber Alex war nach dem Turnier in der Slowakei schon ein bissschen müde“, resümierte Opa Rudolf, der seinen Enkel auf all seinen Reisen begleitet.