Schützens Tennis-Export Wagner holte Turniersieg

Großer Jubel bei Alexander Wagner aus Schützen. Der 16-Jährige gewann gemeinsam mit seinem Partner Imran Abdul Hazli aus Malaysia sensationell den Doppelbewerb beim Weltranglistenturnier ITF-U18 in Fürth/Nürnberg.

Das Finale war an Spannung kaum zu überbieten. Gegen die deutsche Paarung Funk/Popov gingen Wagner/Abdul Hazli rasch mit 4:0 in Führung und gewannen den ersten Satz mit 6:4. Der zweite Satz war ausgeglichen und musste im Teabreak entschieden werden. Die Deutschen gewannen diesen klar mit 7:0. So wurde dieses spannende Finale in einem Match Teabreak entschieden. Wagner und Doppelpartner Abdul Hazli mobilisierten die letzten Kräfte, waren voll konzentriert und siegten mit 10:0. Es war dies der erste Turnier-Erfolg von Wagner.Wagner spielt auch

in Bayern TennisIm Einzel lief es weniger gut. Nach gewonnener ersten Runde musste das folgende Spiel gegen die Nummer eins des Turniers, Glib Sechachov (Ukraine), beim Stand von 5:4 für Wagner wegen Regens in die Halle verlegt werden. Auf dem dort für den Schützener ungewohnten Teppichboden verlor er gegen den starken Aufschläger mit 5:7, 3:6.

Wagner, der mit seinem Stammverein ASKÖ TC Burgenland Energie Eisenstadt erfolgreich unterwegs ist, spielt auch in der 2. Bayrischen Liga beim TC RW Straubing. Hier lieferte er eine makellose Bilanz mit jeweils sechs Siegen im Einzel und Doppel ab.