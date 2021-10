Solide Leistung von Nachwuchs-Assen

Mit dem ASKÖ TC Hornstein als Landesmeister bei den Burschen und dem ASKÖ TC Eisenstadt als Titelverteidiger bei den Mädchen waren gleich zwei Duos aus dem Bezirk beim Bundesfinale der U15-Meisterschaft in Wolfsberg am Start. Beide Teams konnten Siege verbuchen.

Den Anfang machte der ASKÖ TC Hornstein mit dem Brüderpaar Paul und Anton Kahlig, die sich am ersten Tag gegen die Vertreter aus Kärnten mit zwei klaren Einzelsiegen und einer Doppel-Niederlage mit 2:1 durchsetzten. Gegen die späteren Bundessieger aus Innsbruck hielten die Kahlig-Brüder zwar gut dagegen, mussten sich aber schließlich geschlagen geben. Paul unterlag mit 6:7 und 3:6, Toni in drei Sätzen mit 2:6, 6:4, 6:10. Endstand nach dem verlorenen Doppel: 0:3. Am Sonntag durfte das Duo vom ASKÖ TC Hornstein einen 2:1-Sieg im kleinen Finale und somit Platz zwei bejubeln.

Bei den Mädchen bekamen es Isabella Hauenschild und Sofie Grall vom ASKÖ TC Eisenstadt zu Beginn mit dem steirischen Duo zu tun. Trotz solider Leistung stand unterm Strich eine 0:3-Niederlage. Am Folgetag wendete sich für die Eisenstädterinnen aber das Blatt. und sie setzten sich im Spiel um Platz fünf gegen die Sportunion Sankt Johann durch. Somit sicherten sich die beiden noch Platz fünf und durften zufrieden die Heimreise antreten.