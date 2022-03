Triumphzug für rot-goldene Nachwuchs-Asse

Die Österreichischen Meisterschaften der U12, die Anfang März in Oberpullendorf stattfanden, wurden zum Triumphzug der burgenländischen Talente. Auf den heimischen Plätzen im Sport-Hotel-Kurz gaben die BTV-Schützlinge den Ton an.

Zum Favoritenkreis zählend gaben sich Anton Kahlig (ASKÖ TC Hornstein) und Lea Haider-Maurer (ASKÖ TC Energie Burgenland AG Eisenstadt) auf ihrem Weg in die Finalspiele keine Blöße. Kahlig hatte im Endspiel gegen den Oberösterreicher Jakob Mittermayr in den umkämpften ersten Games etwas Mühe, setzte sich am Ende aber souverän mit 6:2, 6:1 durch.

Haider-Maurer musste im Duell der beiden topgesetzten Spielerinnen den ersten Satz mit 4:6 abgeben, ehe sie sich klar mit 6:0 und 6:1 durchsetzte. Auch dem Doppelbewerb drückten die beiden ihren Stempel auf. Haider-Maurer war mit ihrer steirischen Partnerin Aurelia Schober nicht zu stoppen und gewann mit einem 6:1, 6:1-Finalsieg über ihre Teamkollegin Isabella Hauenschild souverän die Goldmedaille.

Knapp geschlagen geben musste sich dort Angelo Kahlig mit dem Niederösterreicher Luca Lingfeld. Die beiden verloren erst im Tiebreak gegen ihre Konkurrenten aus Wien und Niederösterreich. Am Ende räumte der BTV mit dreimal Gold und zweimal Silber in vier Bewerben dennoch nahezu alles ab, was es zu gewinnen gab.