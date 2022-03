Strategie-Beginn in Oberpullendorf

Wie viele Burschen und Mädchen im ersten Jahr Teil der Tennisakademie Burgenland sein werden, wird sich erst zeigen. Das Aufnahmeprozedere steht noch aus. Was auf die Talente der Spitzensport-Nachwuchsschiene, die auf 15- bis 19-jährige Tennis-Youngsters ausgelegt ist, wartet, ist aber schon jetzt klar: ein allumfassendes Ausbildungskonzept, das den Weg zu einer internationalen Karriere im Burgenland ebnen soll.

„Vom Kindergarten bis zum Tennisprofi“ – nach diesem groben Leitsatz soll der Tennissport im Burgenland künftig aufgebaut und gelebt werden. Die Strukturen der Talenteförderung gibt es bereits. Am Ende der Fahnenstange fehlte bisher aber Wesentliches. Nicht zuletzt deshalb wurde die Tennisakademie Burgenland am Standort Oberpullendorf ins Leben gerufen. Naheliegender Grund, wie Sportlandesrat Heinrich Dorner erklärt: „Das ist eine ideale Lage, wo wir auf den bereits guten Strukturen ansetzen und die Tennisausbildung im Burgenland Richtung Spitzensport etablieren wollen.“

Sportlandesrat Heinrich Dorner, Neo-Akademie-Leiter Wolfgang Thiem, Sport Burgenland-Geschäftsführer Toni Beretzki und BTV-Präsident Güner Kurz (v.l.) bei der Präsentation der Tennisakademie Burgenland. Foto: Fenz

Die Tennisakademie ist so ein Teil der breit angelegten rot-goldenen Sportstrategie, die, wie Sport Burgenland GmbH-Geschäftsführer Toni Beretzki zu Beginn der Präsentation klarstellte, das Land in „den nächsten drei bis fünf Jahren zum Sport-Bundesland Nummer eins“ in Österreich machen soll. Leuchtturmprojekte wie das Landessportzentrum Nord werden folgen, den Anfang machte nun aber einmal die Tennisschiene mit der Akademie Burgenland.

Dieses Projekt ist für uns DIE Jahrhundertchance. GÜNTER KURZ Präsident des Burgenländischen Tennisverbands (BTV)

Diese wird in Kooperation mit dem Burgenländischen Tennisverband (BTV) auf der Anlage des Sport-Hotel-Kurz, wo auch seit vielen Jahren die Tennis-Staatsmeisterschaften ausgetragen werden, ihren Betrieb aufnehmen. Dort hat Günter Kurz als BTV-Präsident, aber vor allem als Chef des Hotels und der gesamten Anlage, das Sagen. Viele Jahre schon werkt der Verbands-Boss an den BTV-Strukturen in Verbindung mit einer entsprechenden Talenteförderung. Die Gründung der Tennisakademie Burgenland bewertet der Vater zweier Kinder, die in jungen Jahren selbst in der Nachwuchs-Spitzensportschiene tätig waren und aufgrund des fehlenden Angebots täglich zum Training in die Südstadt chauffiert werden mussten, wie folgt: „Ich bin fast ein bisschen neidisch, wenn ich an die Zeit von damals zurückdenke. Bis dato hatten wir kein eigenes Leistungszentrum. Ich bin sehr dankbar, dass nun die Umsetzung gelungen ist. Wir haben künftig mit der Infrastruktur und den Trainern sozusagen die nötige Hardware und Software vor Ort. Dieses Projekt ist DIE Jahrhundertchance. Das hatten wir noch nicht in der 70-jährigen Geschichte des BTV. Zudem wollen wir das Förderprogramm voll ausrollen, um durch gezielte Maßnahmen im Kindesalter die Breite so breit wie möglich zu machen und einen weiteren Zuspruch zu erhalten. Insgesamt soll etwas geschaffen werden, das es so nicht oft in Österreich gibt.“

Burgenlands aktuelle Nummer eins, David Pichler: Weitere Talente sollen folgen. Foto: Heger

Passend dazu konnte mit Wolfgang Thiem eine erfahrene Tennis-Persönlichkeit als Akademie-Leiter gewonnen werden. Der Vater von Österreichs Aushängeschild Dominic Thiem ist auch Sportdirektor der auf Nachwuchsleistungstennis ausgelegten ATC-Akademie in Traiskirchen. Gut möglich, dass sich hier Synergien für die weitere Ausbildung im Jugendalter ergeben könnten. Primär gilt der Fokus aber klarerweise den rot-goldenen Talenten. „Es ist der richtige Zeitpunkt, um weitere Ausbildungsschritte im Burgenland zu realisieren. Ich freue mich, dass ich ein Teil des Teams sein darf“, sagte Thiem. Ziel ist es dabei den Youngsters nach einem 6-Säulen-Konzept die besten Möglichkeiten zu bieten:

Tennistraining. Die Verantwortung haben hier Thiem und sein Trainerteam – ein offizieller Headcoach wird noch präsentiert.

Konditions- und Fitnesstraining. Hier gibt es für die Youngsters des Kaders vor Ort eine Komplettbetreuung sowie tennisspezifisches Konditionstraining. Verantwortlich dafür ist Sport Burgenland-Geschäftsführer Toni Beretzki als Sportwissenschafter.

Turnierbetreuung. Hier sollen erfahrene Touringcoaches die Talente bei ausgewählten nationalen und internationalen Turnieren begleiten.

Schule. Mit dem BSSM (Burgenländisches Schule & Sport Modell) Oberschützen gibt es einen Schulpartner, der einen aufgeteilten Schulbetrieb (pro Woche vier Tage Präsenzunterricht im BSSM, ein Tag Vor-Ort-Unterricht im Internat) anbietet sowie ein Sport-/Schulsystem garantiert, bei dem sich die Akademie-Crew intensiv auf die Tennisausbildung konzentrieren kann. Genau auf diese duale Schiene Schule/Spitzensport ist der spezielle Zweig des BORG Oberschützen ausgerichtet. Marc Kerschbaumer, Sportlicher Leiter des BSSM: „Auch für uns ist die Kooperation mit der Tennisakademie Burgenland ein Mehrwert. Die Jugendlichen absolvieren zudem im BSSM neben der schulischen Ausbildung das Athletiktraining und werden dann wieder zum Standort nach Oberpullendorf gebracht.“

Internatsbetrieb. Die Infrastruktur des Sport-Hotel-Kurz bietet künftigen Akademiespielern einen Internatsbetrieb direkt auf dem Akademiegelände.

College. Akademiespieler, die nach erfolgreichem Schulabschluss (Matura) den Einstieg ins Profitennis nicht wagen möchten, bekommen die Möglichkeit eines Auslandsstipendiums auf einem amerikanischen College.

Start im September, Infotag am 27. März

Besonders das „All in one“-Angebotskonzept wird, da sind sich die Protagonisten sicher, überzeugen – mit Schule, Internat, Diagnostik, Regeneration, Training. Dazu gibt es auch bereits die entsprechende Infrastruktur, die nur punktuell adaptiert werden muss. Sieben Outdoor-Plätze stehen zur Verfügung, indoor wird es künftig sechs Plätze geben, das Angebot wird hier erweitert (zwei zusätzliche Tennisplätze entstehen in der bisherigen Sporthalle) - zudem wird in der Halle der Belag getauscht. Statt Teppich gibt es künftig Hard Court.

Für interessierte Talente gibt es am 27. März einen Infotag der Tennisakademie Burgenland. Ab 15 Uhr findet ein Informationsgespräch statt - alle weiteren Infos gibt es auf tennisakademie-burgenland.at