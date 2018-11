„Pepi“ Hamm spielte von 1970 bis 1986 in der Kampfmannschaft und erzielte in 349 Meisterschaftsspielen 110 Tore, in der 2. Liga Nord, der Landesliga und der Regionalliga Ost. Außerdem war er nach seiner aktiven Zeit bis zuletzt als Funktionär für den Verein tätig. Zudem war er auch Spielertrainer beim ASV Siegendorf.

In der Saison 1993/94 war er Trainer in Sankt Margarethen und erreichte einen Cupplatz. Bei der 60-Jahr-Feier des Sportvereins im Juni wurde Hamm für seine Leistungen ausgezeichnet. Der Sportverein Sankt Margarethen verliert mit Josef Hamm seine „gute Seele“, die für alle und alles da war.