Vergangenen Samstag waren sowohl das Laufteam Burgenland Eisenstadt (LTBE) und die Leichtathletik Akademie Eisenstadt (LAE) beim heuer ersten internationalen Meeting in Österreich am Start.

Beim International Track and Field Meeting in der Wiener Dusika Halle durfte der Eisenstädter Niklas Strohmayer-Dangl eine neue Bestzeit bejubeln. Mit 50,30 Sekunden über 400 Meter ist dem Aushängeschild der Leichtathletik Akademie der Start ins Jahr 2021 souverän geglückt. Beim ersten Hallenwettkampf seiner Karriere ergatterte der 18-Jährige auch den achten Platz der Qualifikationsliste für die Hallenstaatsmeisterschaft Ende Februar in Linz. Die Auflagen für die Veranstaltung lassen nur einen Bewerb mit maximal acht Athleten pro Bewerb zu — Strohmayer-Dangl rutscht so aktuell genau noch ins Starterfeld. Nebenbei hat sich der Quereinsteiger — zusätzlich zur Nominierung in den U20-Nationalkader — einen Startplatz bei den U20- Balkanmeisterschaften gesichert. Mitte Feber jagt er in Sofia erneut nach Bestzeiten.

Verbessert. Anna Leser (l.) und Caroline Bredlinger verbesserten ihre Bestzeiten. zVg

In Wien zündete Strohmayer-Dangl nach 200 Metern den Turbo und war in Hälfte zwei sogar der schnellste Läufer im Feld. Eine klare Bestätigung für das harte Ausdauertraining mit Coach Rolf Meixner. „In der Leichtathletik Arena habe ich dermaßen gute Trainingsbedingungen, dass ich diese Ausdauerfähigkeiten so gezielt trainieren konnte. Ich freue mich schon auf die nächsten Trainings und Rennen“, ist der 400 Meter-Hürden-Spezialist schon heiß auf die nächste Herausforderung.

„Diese 400 Meter waren für Niklas ein wichtiger Schritt zur U20-Europameisterschaft in Tallinn (Estland) im Juli 2021“, klopft ihm auch Trainer und Vereins-Chef Rolf Meixner auf die Schulter.

Ebenfalls am Start waren im Ferry Dusika-Stadion die zwei Laufteam-Spitzenläuferinnen Caroline Bredlinger und Anna Leser. Erstere kürte sich dabei sogar zu besten Österreicherin über 800 Meter.

Neue Bestzeit für Bredlinger und Leser

Die Trausdorferin verbesserte, angespornt von der starken Konkurrenz, ihre eigene Bestleistung um stolze vier Sekunden. Trotz Corona-Krise und ungewöhnlicher Vorbereitung lief sie die 800 Meter in 2:10,06 Minuten. Auch Trainingspartnerin Anna Leser konnte sich steigern und ihre persönliche Bestzeit um drei Sekunden schlagen.

Nach dem gelungenen Start ins neue Jahr geht es für Bredlinger nun um das Feintuning vor den Österreichischen Staatsmeisterschaften Mitte Februar in Linz.