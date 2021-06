Cheftrainer Jürgen Payrich und der SC Trausdorf haben sich im Guten getrennt, wobei getrennt vielleicht das falsche Wort ist. „Er wird dem SC Trausdorf nach wie vor erhalten bleiben und dem neuen Coach anfangs noch zur Seite stehen, außerdem wird Jürgen auch im Nachwuchs weiterhin tätig sein“, wie Obmann Günter Guszics erklärte. Aleksander Kracunovic übernimmt ab sofort das Traineramt.

Er war lange Nachwuchstrainer in Siegendorf und bereits Co-Trainer unter Norbert Barisits in Simmering. Kracunovic bringt also eine gewisse Erfahrung mit, auch wenn er noch nicht als Cheftrainer tätig war. „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit ihm nun einen tollen Mann an der Seitenlinie stehen haben, der jetzt die Chance bekommt, zu zeigen, was er drauf hat“, so der Vereinsboss.

In Trausdorf setzt man sich dieses Jahr das Ziel, am Ende der Saison zwischen dem fünften und achten Platz zu landen.