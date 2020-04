„Sobald es grünes Licht gibt, will ich natürlich starten. Es muss aber noch vieles geplant werden, beispielsweise wie die Vereine Trainingsentschädigungen zahlen sollen ohne Einnahmen. Natürlich würden wir sofort trainieren, wie es aber wirklich weitergeht, müssen wir erst diskutieren.“ Robert Rainalter, Trainer des ASV Steinbrunn

„Wir warten auf endgültige Bestätigung von politischer und gesetzlicher Seite. Wenn es wirklich losgehen kann, wären wir natürlich sofort bereit. Die komplette Mannschaft wäre wahrscheinlich froh über einen Wiederauftakt. Der Fußball geht uns allen einfach ab, daher würden wir nicht zögern.“ Wolfgang Mayer, Trainer des UFC Oggau

„Wir haben uns da noch keine Gedanken dazu gemacht. Diese Regelung hat erst einen Sinn, wenn wir wissen, wann und wie es in der nächsten Saison weitergeht. Ohne ein fixes Datum ist eine Vorbereitung unnötig. Mich würde auch viel mehr interessieren, wie es mit der versprochenen Unterstützung ausschaut.“ Dragan Kunkic, Obmann des FC Großhöflein

„Für mich machen diese Aussagen und Lockerungen keinen Sinn – wenn wir wirklich auf einen Impfstoff warten müssen, dann spielen wir heuer nicht mehr. Auf welches Ziel sollen wir hintrainieren? Keiner kann uns sagen, wann und in welcher Form es weitergehen wird. Ein Training ohne Körperkontakt ist nur eine gute Bewegungseinheit, das kann aber jeder auch selber daheim trainieren. Für mich gibt es jetzt noch mehr offene Fragen, als vorher.“ Sebastian Reinprecht, Trainer des ASV Hornstein

„Wir wissen noch nicht, wie wir mit der Information umgehen sollen. Ein Training wäre sicherlich nicht schlecht – aber nur ohne Legionäre und auf freiwilliger Basis. Wir müssen da noch mit allen Spielern und vor allem Trainern reden, ob das alles umsetzbar ist. Da ist die Situation aber wohl für alle gleich.“ Christopher Ivanschitz, Obmann des SV Wulkaprodersdorf

„Ich möchte mich schon mit den Spielern treffen. Ich werde mit allen reden, ob das möglich ist – auch ohne Gage. Ich persönlich sitze noch in Sopron fest, habe aber ein Arbeitspapier für meinen Job am Flughafen, dass ich ab 4. Mai nach Österreich darf. Also könnte ich auch aufs Training kommen. Wir werden hauptsächlich schauen, eine gute Mannschaft für die neue Saison zusammenzustellen.“ Gigi Ileana, Trainer SC Trausdorf

„Wir müssen uns das anschauen, wie das alles umsetzbar ist. Wenn es einen Sinn macht, dann werden wir sicherlich ein Training machen. Die Legionäre werden aber nicht dabei sein, sonst müssen wir eine Aufwandsentschädigung zahlen. Das ist nicht drinnen.“ René Hubacek, Obmann UFC Stotzing

„Ich kann mir vorstellen, dass man sich einmal pro Woche trifft, freiwillig. Ich denke, wenn die Spieler kommen, wollen sie zumindest eine Aufwandsentschädigung. Das wird der Verein aber nicht leisten können. Ich sage, jeder soll sich weiter selber fit halten. Wir beginnen dann mit einer Vorbereitung, wenn klar ist, wann ein neuer Ligastart ist.“ Goran Batar, Spielertrainer beim SV Wimpassing

„Am 15. Mai beginnen wir mit Trainingseinheiten auf freiwilliger Basis. So lange es keinen Meisterschaftsbetrieb gibt, werden wir auch keine Aufwandsentschädigung zahlen. Wir werden die Einheiten zwei- bis viermal pro Woche anbieten. Die Spieler freuen sich schon alle auf das Training auf dem Rasen.“ Gerald Gollubics, Trainer des SC Zagersdorf