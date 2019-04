Auch in durchwachsenen Zeiten steht der ASV Siegendorf hinter seinem Trainer. „Obwohl die Rückrunde noch nicht ganz nach Wunsch verläuft, haben wir uns entschieden, den Vertrag mit Coach Michael Porics zu verlängern und ein Zeichen zu setzen“, so Siegendorfs Sektionsleiter Harald Mayer. „Er macht eine gute Arbeit und wir sind auf einem guten Weg mit ihm. Das Vorjahr war sensationell und auch heuer sind wir wieder vorne mit dabei. Ich kann nichts Negatives sagen“, so der ASV-Funktionär. Auch Porics freute sich über die Vertragsverlängerung: „Ich freue mich, dass ich weiterhin das Vertrauen geschenkt bekomme. Gerade zu diesem Zeitpunkt, wo vielleicht viele denken, ich sei angezählt, freut es mich umso mehr. Ich bin nach wie vor Feuer und Flamme und möchte auch weiterhin neue Impulse setzen“, freute sich Siegendorf-Coach Michael Porics über die Ausdehnung bis Sommer 2020.