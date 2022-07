Steinbrunns Nachwuchs hat bei Aquathlon toll abgeräumt

Werbung

Das TRIM Team aus Steinbrunn war am Wochenende bei den österreichischen Aquathlon-Meisterschaften am Walchsee vertreten – und zwar äußerst erfolgreich. Luisa Schweiger startete als Erste in der Staffel Schüler B (Jahrgang 2009/2010) über 400 Meter Schwimmen und 2000 Meter Laufen.

Nach einer starken Schwimmleistung ging sie an zweiter Stelle gemeinsam mit der späteren Siegerin Alessia de Haan auf die Laufrunde. Die Führende nach dem Wasser, Johanna Tschida, rettete letztlich noch Silber ins Ziel, Schweiger durfte sich über Bronze freuen.

Naya Hajszan fightete vom Start weg im Wasser in einer Dreiergruppe um den zweiten Platz und schaffte es als Zweite auf die Laufstrecke. Gegen Ende bekam sie etwas Probleme mit der Hitze und verlor doch einiges an Zeit, konnte aber auch die Bronze-Medaille ins Ziel bringen.

Raphael Schweiger gehört beim Aquathlon aufgrund der bisherigen Leistungen zum engeren Favoritenkreis. Die österreichische Konkurrenz aus seiner Altersklasse war aber vollständig vertreten. Beim Start auf die 750-Meter-Strecke kam Schweiger gut weg und konnte sich gemeinsam mit dem führenden des ÖTRV-Cups, Alexander Urschitz, an die Spitze setzen.

Zusammen kamen sie auch aus dem Wasser und der TRIM Team-Athlet verlor bei einem nicht ganz optimalen Wechsel ein paar Sekunden, die er auf der Laufstrecke aber bald aufholen konnte. Nach der ersten von zwei 1500-Meter-Runden lag er bereits sieben Sekunden voran und konnte diesen Vorsprung bis ins Ziel halten und holte Gold.

Später gab es noch die Bundesländerstaffeln (in zwei Altersgruppen: 2009-2012 und 2005-2008) mit je zwei Burschen und Mädchen. Dabei mussten 200 Meter im Schwimmen und 1000 Meter im Laufen absolviert werden. Luisa Schweiger war am Vormittag zweitschnellste Burgenländerin und wurde für die Staffel nominiert. Gemeinsam mit Theo Prandtstetten, Clemens Tschida und Johanna Tschida ging sie an den Start und konnte in einem spannenden Rennen sensationell den ersten Platz holen.

In der Altersgruppe 2005-2008 waren Naya Hajszan und Raphael Schweiger dabei und starten gemeinsam mit Clara Tschida und Noah Vollmann. Mit Spitzen-Leistungen hielten sie anfangs sogar mit den Tiroler und Kärntner Staffeln mit, mussten diese dann aber doch ziehen lassen. Letztlich wurde es der tolle dritte Platz.