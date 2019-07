Im Kräftemessen der 90 besten Nachwuchstriathleten aus 34 Ländern qualifizierte sich David Vollmann als starker Neutner seines Vorlaufes direkt für das Finale der ETU Youth European Championships letzten Samstag in Kitzbühel. Dort konnte sich der erst sechzehnjährige Athlet vom Tri Team Parndorf erneut in Szene setzen: Nach beherztem Kampf inmitten der europäischen Elite gelang Vollmann ein erfreulicher 29. Platz, was im Ranking seines Jahrgangs 2003 sogar die fünftschnellste Endzeit bedeutet.

„Nach Platz 55 bei meinem letztjährigen EM-Debüt in Loutraki (Anm.: Griechenland) und der doch deutlichen Platzierungsverbesserung in diesem Jahr, kann ich voll Selbstvertrauen auf die nächstjährige U18-EM in Alanya (Anm.: Türkei) nach vorne blicken“ analysierte Vollmann. „Da bin ich dann auch im optimalen Alter, um vielleicht ganz vorne mitmischen zu können.“ Davor liegt aber für den Athleten des ÖTRV-Nationalteams noch ein Jahr harte Arbeit im Leistungszentrum in Maria Enzersdorf.