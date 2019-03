Bei den österreichischen U12-Meisterschaften war die Auswahl des Burgenländischen Tennisverband (BTV) stark vertreten. Allen voran Kim Kühbauer vom TC Wulkaprodersdorf begeisterte in Neunkirchen mit starken Leistungen im Doppel und im Einzel.

Kühbauer, die bei den nationalen Turnieren zu Beginn des Jahres bereits ihr Talent aufblitzen ließ, ging als Titelanwärterin in die Meisterschaften und wurde dieser Rolle von Beginn an gerecht. Von Spiel zu Spiel konnte sie ihre Leistung sogar noch steigern. Im Semifinale musste ihre Tiroler Kontrahentin Sarah Messenlechner nach einem umkämpften ersten Satz aufgeben, Kühbauer musste sich somit in der vorletzten Runde nicht verausgaben und ging noch topfit ins Entscheidungsmatch.

Im Titelmatch gegen Emily Lederer, der sie heuer bereits in Neudörfl und Bad Waltersdorf gegenüber stand, hatte sie im ersten Satz fast gar keine Chance und unterlag überraschend mit 1:6. Das rot-goldene Talent fing sich aber im zweiten Satz wieder und zwang ihr Gegenüber mit 6:4 in einen Entscheidungssatz. Dort bewies die Burgenländerin den längeren Atem und schnappte sich den österreichischen Meistertitel in der Altersklasse U12.

Doch Kühbauer war damit noch nicht fertig, auch im Doppel-Bewerb konnte sie noch ein Wörtchen um den Titel mitreden. Im Duo mit BTV-Kollegin Leonie Rabl spielte sie sich mit drei Siegen bis ins Semifinale vor und scheiterte dort erst an Kühbauers Finalgegnerin Emily Lederer, diesmal im Doppel mit Lilli Tagger. Für die Zukunft darf man sich vom Wulkaprodersdorfer Tennistalent noch einiges erwarten.