Seit dem Wochenende darf sich der junge Eisenstädter Michael Frank Europameister nennen. Bei den U16-Meisterschaften in Moskau holte sich der ASKÖ TC Eisenstadt-Spieler mit seinem Salzburger Partner Lukas Neumayer den Sieg.

Dabei war Frank alles andere als in Höchstform: Der Youngster war bereits mit einer Verletzung im linken Handgelenk nach Russland angereist, seit der Österreichischen Meisterschaft kann Frank keine Rückhand spielen. Im Doppel war er dennoch mit dem Ziel, alles zu geben, angereist. Das als Nummer vier gesetzte Duo Neumayer/Frank spielte nahezu fehlerlos. In Runde eins zog man ein Freilos, in Runde zwei gingen die Österreicher nach einem harten Duell mit dem lettischen Duo als Sieger vom Platz. Im Achtelfinale bezwangen die beiden Gastgeber Russland und im Viertelfinale die starken Spanier.

Nach dem Halbfinalsieg gegen Portugal standen die beiden im Entscheidungsspiel gegen Ungarn. Obwohl man jedes Mal über drei Sätze spielen musste, war das rot-weiß-rote Team fitter und setzte sich letztlich mit 6:4, 2:6 und 10:2 durch.