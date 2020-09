Bei den Österreichischen U20-Meisterschaften in Amstetten setzte das Laufteam Burgenland Eisenstadt seine Erfolgsserie fort und sicherte sich den nächsten Meistertitel.

Nachdem sich das Laufteam-Trio Anna Leser, Naya Hajszan und Caroline Bredlinger vor einigen Wochen schon den Sieg über 3x800 Meter in der Allgemeinen Klasse geholt hatte, gingen die drei Athletinnen als Favoritinnen bei der U20-ÖM an den Start. Ihrer Rolle als Titelanwärterinnen wurden die drei jungen Burgenländerinnen dabei vollauf gerecht.

Bis zur letzten Übergabe war das Rennen relativ offen, von der rot-weiß-roten Konkurrenz konnte die Laufteam-Staffel sich anfangs nicht absetzen. Als Schlussläuferin lief Seriensiegerin Caroline Bredlinger aber gleich an die Spitze und gab ihre Führungsposition auch nicht mehr her. Nach einem kontrollierten Rennen, in dem Bredlinger in Runde zwei ihrer Verfolgerin vom ULC-Riverside Mödling davonlaufen konnte und so den nächsten Meistertitel in trockene Tücher brachte. Zum Saisonende gönnten sich die Laufteam-Athletinnen von Trainerin Uschi Bredlinger damit einen weiteren Erfolg, bevor es in eine dreiwöchige Pause geht.