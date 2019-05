Nachdem die Basketballerinnen des Gymnasiums Kurzwiese erstmals seit über 20 Jahren den Einzug ins Bundesfinale des Uniqa Basketball Schulcups geschafft haben, ging der Erfolgslauf auch dort weiter. Das Team von Trainer Stefan Reimann und Trainerinnen Petra Szmolyan und Bettina Gschiel kämpfte sich im Bundesfinale bis ins Entscheidungsspiel um den Sieg. Dort konnten die Schülerinnen der Kurzwiese nicht ganz mit der Steiermark mithalten, ein zweiter Platz österreichweit ist dennoch ein großer Erfolg für den burgenländischen Schulsport Basketball. Einige der Basketballerinnen haben auch bereits Erfahrung bei den BBC Nord Dragonz gesammelt, die ebenfalls mit einem Damen-Team trainieren.

Abgänge von Hegedüs und Baumgartner

Die Bundesliga-Truppe der Dragonz musste unterdessen zwei schmerzliche Abgänge verzeichnen: Center Attila Hegedüs — „physisch einer der Besten in der Liga“, so Coach Dusan Kozlica einst — verlässt die Eisenstädter vor der zweiten Saison in der 2. Bundesliga und zieht nach Budapest. Ebenfalls bitter für die Mannschaft von Obmann Roland Knor ist der Abgang des talentierten Burgenländers Lukas Baumgartner, der stets eine wichtige Stütze für die Drachen war, aber nun ein Auslandssemester in Schweden absolviert. Derzeit ist die Kaderplanung noch in vollem Gange.