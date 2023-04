Läufer aus Bezirk Eisenstadt dreimal in den Top-3

Beim Vienna City Marathon (VCM) waren wieder einige Sportler aus dem Bezirk Eisenstadt mit von der Partie.

So etwa die Läufer vom Team „SV Waha fix&fertig St. Margarethen“, die gleich mit zehn Athleten beim VCM antraten. Esther Weixelbaum kam in 03:52:57 Stunden ins Ziel und sicherte sich Platz drei in der Burgenland-Wertung der Allgemeinen Klasse. Schneller waren nur Tina Wurm vom LC Siegendorf (3:22,35h) und Nicole Herbst vom LC Großpetersdorf (2:58,31h).

Bei den Männern waren die St. Margarethner Andreas Penias (02:49:57h), Thomas Wolf (02:52:30h), ihr Bruder Franz Weixelbaum (02:58:05h), Krisztián Molnár (03:00:54h), Michael Bacher (03:07:34h) und Otmar Eisner (03:45:29h) ebenso schnell unterwegs. Für Penias war es Platz drei in der Burgenland-Wertung (Allgemeine Klasse). „Es waren schwierige Bedingungen“, sagte Franz Weixelbaum. Grund war die hohe Temperatur nach kalten Tagen unmittelbar vor dem Event. „Da ist es fast unmöglich, sich auf den Marathon ideal vorzubereiten.“

Vom Trim Team Austria war Matthias Weingärtner beim VCM mit dabei. Er konnte mit einer Zeit von 03:04:50 Stunden finishen. „Der Lauf war super, es hat alles gut geklappt und mit einem breiten Grinser konnte ich mehr als zufrieden das Ziel passieren“, war er überglücklich.