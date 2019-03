Die Eisenstädter Schwimm Union (ESU) macht nicht nur mit erfolgreichen Kids und vielversprechenden Zukunftshoffnungen von sich reden, auch die Elite-Schwimmer aus der Landeshauptstadt verzeichnen regelmäßig Erfolge auf höchstem Niveau.

Am Wochenende durfte etwa Dietmar Stockinger beim siebenten Vienna International Masters Meeting jubeln. Das top-besetzte Schwimm-Event in der Bundeshauptstadt nutzte der Experte für kürzere Strecken, um sich mit vier Goldmedaillen zu behängen.

Erfolgreich war Stockinger etwa im Bewerb über 50 Meter Butterfly. Der 1982 geborene Schwimmer absolvierte die Distanz schneller als die gesamte Konkurrenz und schlug nach 25,70 Sekunden als Erster am Beckenende an. Den ersten Platz in der internationalen Wertung holte sich der Eisenstädter auch im Bewerb über 100 und über 200 Meter Butterfly — in seiner Stammdisziplin war das ESU-Ass für die internationale Konkurrenz nicht zu biegen.

Für die 100 Meter benötigte er lediglich 56,53 Sekunden, auf der doppelt so langen Distanz benötigte er 2:09,91 Minuten und holte sich die Goldmedaille mit einer Spitzenzeit. Eine weitere Goldene holte Stockinger auch im Freestyle-Bewerb über 100 Meter. Für die zwei Längen benötigte der Ausnahmeschwimmer nur 51,49 Sekunden.

Seinen Start absagen musste dagegen Stockingers Teamkollege Dmitrij Drushinin, eigentlich war er für zwei Bewerbe auf der Startliste.