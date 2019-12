„Es ist Leidenschaft“ betont Matthias Leitgeb vom Team Fitnesspalast Eisenstadt. Und wenn man einen Blick auf das Programm 2019 der Eisenstädter Bodybuilder wirft, dann versteht man auch, was der 35-Jährige meint. „Leid im Training und auch im Geldbörserl“, so Leitgebs Zusatz. Die Leidenschaft ist aber größer und deshalb nimmt man Mühen, Kosten und großen Aufwand in Kauf, weil reich wird man mit Bodybuilding nicht wirklich — der Erfolg gibt den Sportlern in diesem Jahr aber mehr als Recht.

Allen voran der Auftritt bei der NABBA Universe — der traditionsreichste Bewerb im Bodybuilding — zaubert den harten Jungs wohl noch in Jahren ein Lächeln ins Gesicht. „Wenn man da vorne dabei ist, dann ist das richtig gut“, so Leitgeb — und richtig gut waren die Eisenstädter bei eben dieser Veranstaltung in Bradford (England).

Für Florian Gindl und Johannes Lieberich gab es den Vize-Mister Universe-Titel und Leitgeb schaffte es ebenfalls in einem top besetzen Starterfeld ins Finale, wo er mit Platz sechs ein tolles Resultat einfuhr. Am Ende war es aus österreichische Sicht die beste NABBA Universe der Geschichte — mit einem großen burgenländischen Anteil. Das Team Fitnesspalast hat sich längst einen Namen in der Szene erarbeitet — nicht nur national, sondern auch international.

Geplant: Ein großes Heim-Event für 2021

„Das dauert aber, wir haben uns das hart erarbeitet“, meint Lieberich, der seit 2007 trainiert und mittlerweile der Coach des Teams ist. Und auch wenn man auf der Bühne auf sich alleine gestellt ist, für die Landeshauptstädter ist es ein Teamsport. Leitgeb präzisiert: „Wir sind alle sehr gut befreundet und das kann man auch nur durchziehen, wenn man seinen Freundeskreis dementsprechend hat. Neun Wochen Wettkampf alleine geht unmöglich, da braucht man Leidensgenossen. Und tolerante Lebensgefährtinnen, die voll dahinter stehen. Da muss man richtig dankbar sein.“

In Summe haben Lieberich, Gindl und Leitgeb ein Programm (mit zahlreichen Top-Ergebnissen, siehe Infobox links) absolviert, das nicht üblich ist. Gindl mit sieben Wettkämpfen und Leitgeb war gemeinsam mit Lieberich sogar neun Mal auf der Bühne. Mit welcher (positiven) Besessenheit die Kraftsportler im abgelaufenen Jahr zur Sache gingen, bewies ein Wochenende im Oktober, wo Samstag ein Bewerb in Polen anstand und Sonntag in England. „Da sind wir praktisch vom Flughafen direkt zur Anmeldung gefahren“, schmunzelt Leitgeb.

Zum Abschluss gab es im November für Leitgeb und Lieberich noch eine US-Reise mit einem Bewerb auf Hawaii — wo man erneut abräumen konnte und Kontakte geknüpft wurden. Mit Shawn Ray, einem ehemaligen Mister Olympia-Teilnehmer ist man nun befreundet, in Los Angeles gab es ein Treffen mit der Legende Arnold Schwarzenegger — und die Eindrücke und Erfahrungen, die man gesammelt hat, will man 2021 in einem „Heimevent“ verarbeiten. Da soll das Kulturzentrum in Eisenstadt der Austragungsort einer Bodybuilding-Veranstaltung sein. Details verrät Leitgeb noch nicht, nur so viel: „In Österreich hat es so etwas noch nicht gegeben.“