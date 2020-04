Dass in Corona-Zeiten kein Zweikampf mit einem Gegenspieler erlaubt ist, ist soweit klar. So ließen sich einige Kicker etwas Spezielles einfallen und „funktionierten“ etwa ihre Vierbeiner zu Trainingspartnern „um“. Hornsteins Offensivallrounder Marco Baumgartner behauptet gegen seine Schäferhündin Ghana das Leder in interessanten Zweikämpfen im Garten.

Zagersdorfs Christoph Schaffer hat sich im eigenen Garten einen Parcours aus Holzhindernissen aufgebaut, bei dem er seine Geschicklichkeit unter Beweis stellt. Sein Teamkollege David Rathmann zieht gerade in eine neue Wohung um und nutzt die Möbelschlepperei zum Kraft tanken.