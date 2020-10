Der Termin für die Landesmeisterschaften im Schach, die am Samstag in Donnerskirchen über die Bühne gehen hätten sollen, hält wie erwartet nicht. Nach den jüngsten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen ist eine Durchführung nicht möglich und nicht sinnvoll, erklärt Clemens Pallitsch, Präsident des Burgenländischen Schach Verbandes.

„Es wäre einfach keine gute Idee zu diesem Zeitpunkt“, betont Pallitsch. Doch aufgehoben ist nicht aufgeschoben, sobald die pandemische Situation es zulässt, will man das Match um die Meistertitel nachholen. „Wir hätten in mehreren Gruppen mit je maximal sechs Leuten spielen müssen. Das macht nicht viel Sinn.“ Eine endgültige Entscheidung des Vorstandes steht noch aus, dass sich an der Situation noch etwas ändert, scheint aber unwahrscheinlich.

Auch der Liga-Betrieb fällt im Burgenland Corona zum Opfer. „Der Altersdurchschnitt ist bei uns doch höher, da wäre ein normaler Betrieb nicht vernünftig“, schildert Pallitsch. „Mit Masken spielen wäre nicht so schlimm, aber die Ungewissheit und die angespannte Situation drängen zu einer Absage.“ Stattdessen soll im Turnierformat eine außerordentliche Meisterschaft für Interessierte ausgetragen werden. Derzeit sind allerdings noch viele Fragen offen.