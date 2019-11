Erneut konnte die Wettkampf- und Nachwuchsgruppe der Eisenstädter Schwimmunion (ESU) rund um Cheftrainer Sebastian Stoss eimal mehr mit einem respektablen Ergebnis beim Lagen- und Wiener Cup aufzeigen und wieder wurde ein burgenländischer Landesrekorden gebrochen. Am Sonntag gab es fünf Medaillen und insgesamt 31 Platzierungen unter den Top-Ten.

Die zwölfjährige Martha Felkel konnte den seit sechs Jahren bestehenden burgenländischen Landesrekord über 200 Meter Brust brechen und erreichte damit in diesem Bewerb in der Klasse Schüler 4 mit einer Top-Zeit von 02:48.35 Minuten den ersten Platz. Anastasia Barcal erschwamm über 50 Meter Rücken mit einer Zeit von 00:31,93 Sekunden den zweiten Platz in der Klasse Jugend I + II und somit den hervorragenden achten Platz in der Allgemeinen Klasse.

Auch in den Bewerben über 50 Meter Brust und 100 Meter Schmetterling konnte Barcal ihre gute Form mit zwei weiteren Top-Ten-Plätzen untermauern.

Alexander Szekely erreichte über 50 Meter Rücken den tollen vierten Rang sowie über 50 Meter Brust und 100 Meter Schmetterling Platz sechs.

Florian Schumich konnte in der Klasse Jugend IV+III über 50 Meter Rücken den dritten Platz erschwimmen und kam im Bewerb über 400 Meter Lagen auf Rang acht in der Klasse Jugend IV+III und somit in der Allgemeinen Klasse den 16. Platz.