Beide Vereine aus der Landeshauptstadt waren am Wochenende bei den offenen Wiener Kurzbahn Meisterschaften am Start. Besonders erfolgreich war dabei die Eisenstädter Schwimm Union (ESU), die gleich zweimal über Silber jubeln durfte. Karoline Schwarz sicherte sich im Bewerb 200 Meter Rücken den zweiten Platz mit einer Spitzenzeit von 2:22,44 Minuten.

Am Podest. Karoline Schwarz und Dietmar Stockinger von der Eisenstäder Schwimm Union schwammen auf den Platz zwei. | zVg/Archiv

Über 50 Meter Freistil verpasste sie als Vierte das Podest nur denkbar knapp. Über Edelmetall jubeln durfte auch ihr Teamkollege Dietmar Stockinger: Nur vom späteren Sieger musste sich der ESU-Schwimmer über 50 Meter Schmetterling geschlagen geben und holte Silber. Bei beiden weiteren Starts — über 100 Meter Frestil und Schmetterling — wurde er wie seine Teamkollegin Vierter. Mit seiner Leistung darf der Eisenstädter aber zufrieden sein.

Auch die Schwimmer des Union Schwimm Club Eisenstadt (USCE) waren bei den offenen Wiener Kurzbahn Meisterschaften am Start. Den Medaillenrängen am nähesten kam dabei Benjamin Schalling, der über 100 Meter Rücken in einer Minute und einer Sekunde auf dem fünften Platz landete. Über 200 Meter Freistil holte das Ausnahmetalent zudem den achten Platz, im Bewerb 100 Meter Lagen wurde er Zehnter. Ebenfalls in den Top-Ten landete Robin Jäger über 800 Meter Freistil und 200 Meter Rücken.