In der Landeshauptstadt wurde ein Startplatz für das Mega-Event von 23. Dezember bis 1. Jänner 2020 im Alexandra Palace in London ausgespielt.

Ein Wettkampf vor über 10.000 Fans in ausgelassener Stimmung und fast drei Millionen Euro Preisgeld – das ist die alljährliche Darts-Weltmeisterschaft im Alexandra Palace in London. In Eisenstadt wurde kürzlich ein Startplatz beim Qualifier für dieses prestigeträchtige Turnier ausgespielt.

Dass die Qualifikation hierzulande ausgetragen wurde, ist Alfred Söls zu verdanken. Er ist der Präsident der FECS (europäischer Dartverband) und seit Jahrzehnten leidenschaftlich dem Dartsport verbunden.

Teilnehmer aus neun Nationen wollten Ticket

Neun Nationen kämpften in der Landeshauptstadt mit ihren Pfeilen um einen Startplatz für die Dart-WM 2020 in London. Spieler aus Zypern, Türkei, Griechenland, San Marino, Malta, Liechtenstein, Schweiz, Italien und Österreich waren vertreten. Die Österreicher, vor allem der Burgenländer Michael Rasztovits aus Oberpullendorf, zählten zum engsten Favoritenkreis. Er durfte schon einmal im Jahr 2016 WM-Luft schnuppern.

Weitere Favoriten wie John Michael aus Griechenland, spielen schon jahrelang bei den Profis auf der PDC Tour und war ebenfalls Sieganwärter. Dieses Mal ging das Ticket an Zoran Lerchbacher. Der Steirer bezwang in einem spannenden Finale seinen Landsmann Rusty-Jake Rodriguez mit 6:5.

Söls: „Es wird eine spannende Sache“

Für den 47-jährigen ist es die insgesamt vierte WM-Teilnahme. Er schaltete auf dem Weg ins Finale Patrick Schober, Felix Losan, Franz Schremmel, John Michael und Alessio Marconi aus. Rodriguez scheiterte zum zweiten Mal in Folge im Finale des Qualifiers.

Organisator Alfred Söls zur Veranstaltung: „2020 werde ich den WM-Qualifier ebenfalls ausrichten. Er wird sicher wieder im Burgenland ausgetragen. Im Moment gibt es intensive Gespräche mit dem Landesrat für Sport, Christian Illedits, betreffend Dartsport im Burgenland. Es wird eine spannende Sache.“