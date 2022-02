Segel-Duo auf Trainingslager

Die Saison 2021 endete für Laura Farese und Matthäus Zöchling vom Union Yacht Club Neusiedlersee mit einer Enttäuschung. Bei der Nacra-17-Weltmeisterschaft im Oman verpassten die beiden das Medal Race knapp und mussten vor der letzten Wettfahrt die Segel streichen. Einige taktische Fehler kamen dem Duo damals teuer zu stehen. Zu sehr konzentrierten sie sich auf den Wind, sodass sie dabei auf die Gegner vergaßen.

Der anfängliche Ärger ist zweieinhalb Monate später mit ein wenig Abstand schon wieder verflogen. Immerhin haben die Fehler den beiden neue Erkenntnisse geliefert, wie Vorschoter Zöchling erklärt: „Das war eine wichtige Lehre für uns. Im Training kann man vieles simulieren, etwa Manöver üben oder die Geschwindigkeit testen. In der Flotte zu fahren ist aber doch etwas ganz anderes.“ Wichtig sei es jetzt, wieder einige Regatten zu absolvieren, um sich laufend weiterzuentwickeln, so Zöchling.

Um die Wettkampfbedingungen im Winter zumindest zu simulieren, hat sich das Duo schon wenige Wochen nach der Weltmeisterschaft ins Trainingslager nach Cagliari (Italien) begeben. Dort waren die beiden in prominenter Gesellschaft. Neben den österreichischen Landsleuten Tanja Frank und Lukas Haberl bereiteten sich auch die Olympia-Gold- beziehungsweise- Silbermedaillengewinner von Tokio vor der sardinischen Hauptstadt auf die kommende Saison vor. „Wegen dieser starken Trainingsgruppe haben wir uns für Cagliari entschieden“, sagte Steuerfrau Farese.

Auch was den Trainerstab anbelangt, haben sich die beiden geballte Kompetenz ins Boot geholt. Seit Kurzem wird das Duo nicht nur von Trainer Matteo Nicolucci, sondern auch vom zweifachen Olympiasieger Roman Hagara betreut. „Er schaut oft lange zu und findet dann kleine Details, die uns um den gewissen Tick besser machen“, freut sich Farese über die Zusammenarbeit. Seit dem vergangenen Wochenende absolviert das Team den bereits dritten Trainingsblock in Italien. Den restlichen Monat werden die beiden 21-Jährigen noch in Italien verbringen, ehe sie die Reise auf die Balearen nach Palma de Mallorca (Spanien) führt. Dort soll Anfang April die erste Regatta des Jahres ausgetragen werden. Für Farese und Zöchling wird es der Start in eine Saison sein, für die sie sich viel vorgenommen haben, wie Farese unterstreicht: „Wir hatten schon in den letzten beiden Jahren die Weltspitze als unser Ziel definiert, diesen Weg wollen wir weiterverfolgen.“