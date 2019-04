Als sich Einsatzfahrer Christoph Repay und die beiden Zivildienstleistenden David Hauser und Jan Csanyi vom Roten Kreuz am Donnerstagmorgen, um etwa 4.30 Uhr, mit ihrem Rettungswagen nach Zagersdorf aufmachten, wussten sie, dass Eile geboten war, denn die Notfallmeldung lautete: zweites Kind, Wehen in kurzen Abständen.

Doch dann ging alles noch schneller: „Als wir am Notfallort eintrafen, erkannten wir schnell, dass die Wehen schon in so kurzen Abständen auftraten, dass eine Fahrt ins Krankenhaus nicht mehr sinnvoll war“, schildert Sanitäter Christoph Repay. „Wir beschlossen also, die Geburt vor Ort vorzunehmen. Für solche Situationen sind wir ausgebildet und führen auch die notwendige Ausrüstung mit. Zur Sicherheit forderten wir auch gleich den Notarzt nach.“

Die Rot-Kreuz-Helfer bereiteten alles für die Geburt vor. Als Ella ihre Reise ans Licht der Welt startete, traf gerade die Notärztin ein, sodass der Geburtsvorgang gemeinsam von Notärztin und Sanitätern beendet wurde. Um 5 Uhr Früh kam Ella schließlich mit einem Gewicht von 3.810 Gramm und einer Körpergröße von 51 Zentimetern zur Welt.

Notärztin Dr. Marlies Prünner und Notfallsanitäter Stefan Hartmann führten einen kurzen Gesundheitscheck durch und gratulierten den frisch gebackenen Eltern. Anschließend wurden Mutter Ines und ihr Töchterchen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

Hausgeburten sind im Rettungsdienst relativ selten – umso außergewöhnlicher ist es, dass es für Sanitäter Christoph Repay bereits das zweite Mal ist. „Andere Kollegen fahren seit 20 Jahren im Rettungsdienst und hatten noch nie eine Hausgeburt – ich bin seit einigen Jahren im Einsatz und hatte jetzt schon zum zweiten Mal eine Geburt vor Ort“, freut sich Repay. „Eine Geburt ist für uns immer etwas Besonderes, weil es einer der wenigen Einsätze ist, bei denen es um ein freudiges Ereignis geht“, so Repay abschließend.