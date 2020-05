In der Vorwoche gab es eine Besprechung zwischen dem Vorstand des SV Leithaprodersdorf und dem Betreuerteam, um über die zukünftigen Planungen zu sprechen beziehungsweise, um einige Szenarien für die neue Saison abzustecken.

Das Trainerteam um Chef Peter Benes und Co-Trainer Mike Hartl soll ebenso weiter beim Verein bleiben wie U23-Betreuer Markus Buchner. Offen ist nach wie vor wann und in welcher Form die neue Saison stattfinden soll. „Der Meisterschaftsstart wurde einmal auf 20./21. August für zwei Wochen nach hinten verschoben. Da bis Ende August alle Veranstaltungen abgesagt sind, werden wir wohl vor September nicht spielen. Sollte sich die Corona-Situation nicht verschlechtern oder es keine weiteren Vorgaben der Regierung geben, dann denke ich, dass wir starten könnten. Offen ist auch noch der Trainingsstart. Im spätesten Fall müssten wir wohl Mitte Juli mit der Vorbereitung beginnen. In welcher Form auch immer“, berichtete Leithaprodersdorf-Trainer Peter Benes.

Auch mit der gleichen Mannschaft will man beim SV Leithaprodersdorf dann wieder durchstarten. „Wir gehen momentan zu 90 Prozent mit der gleichen Mannschaft in die Meisterschaft“, so der SVL-Betreuer.

Die Legionärsthematik beschäftigt alle Vereine

Fraglich ist nur die Situation bei den drei Legionären. Filip Chromy und Andrej Gabura kommen aus der Slowakei, Bence Sipos aus Ungarn. „Da weiß man leider nie, ob das gut gehen wird. Sollte es da Reisebeschränkungen geben, dann müssen wir uns vor allem nach einem neuen Innenverteidiger und einem Linksfuß umschauen, da uns ja auch Bastian Gludovacz kurz nach dem Ende der Transferzeit im Winter verlassen hat. Generell planen wir aber mit den drei Legionären“, so Benes. Sonst müsste man wohl mögliche österreichische Alternativen ins Auge fassen. Das Budget müsste wohl auch etwas angepasst werden.

„Unser Wiesenfest ist definitiv abgesagt. Das Oktoberfest wackelt auch gewaltig. Diese Einnahmen sind ein wichtiger Bestandteil des Budgets“, meinte der Leithaprodersdorfer Coach. Alle Spieler und Betreuer haben einer Gehaltskürzung zugestimmt. Ab Mitte Mai will Benes in Kleingruppen das Training aufnehmen. „Natürlich ist alles mit einem gewissen Risiko behaftet. Sollte es dann fixe Vorgaben und Daten der Regierung geben, wann es wieder losgeht, dann würden wir in drei Kleingruppen trainieren“, so Peter Benes, der sich mit seinem „Co“ Mike Hartl und Reservetrainer Markus Buchner die Kicker aufteilen würde.

Während des Spielverbotes wurde die Zeit aber auch für Infrastrukturarbeiten genutzt. Der Platz wurde saniert, zudem wurden auch die WC-Anlagen für Damen und Herren neu gemacht.