BFV bestätigte mehrheitlich Ausschluss von Ernst Wild

Zur Erinnerung: Wild hatte im Herbst 2021 von möglicher Manipulation in Bezug auf ein Spiel der Regionalliga Ost erfahren, in Abstimmung mit seinem Anwalt ein Protokoll darüber verfasst, dieses allerdings dann nicht an den Verband weitergeleitet. Weil es sich, wie sich Wild damals rechtfertigte, nur um Gerüchte gehandelt hatte. Vom ÖFB wurde er deshalb aufgrund der Verletzung der Meldepflicht im Sommer für zwei Monate (eines davon bedingt) für alle Funktionen gesperrt. Aufgrund dessen schloss ihn der Verband dann eben aus dem Vorstand aus. Wild legte durch seinen Anwalt Berufung ein – weshalb die Causa nun im Zuge einer außerordentlichen Hauptversammlung behandelt und zur finalen Abstimmung durch die Mitgliedsvereine auf die höchstmögliche Ebene des Verbands gehievt wurde.

Und da nahm die Versammlung dann durchaus Fahrt auf, als es im Vorfeld der geplanten Abstimmung etwa darum ging, diese geheim durchzuführen sowie den Vorstand, der den Beschluss gefasst hatte, im Zuge der Abstimmung und der Diskussion davor aus dem Saal zu bitten. Das etwa forderte Rechtsanwalt Wolfgang Rebernig, der als stimmberechtigter Vertreter für den SV Draßmarkt vor Ort war, ein. So fiel etwa der Verbands-Vergleich, dass im Zuge einer behandelten Berufung gegen ein Urteil des Straf- und Meldeausschusses (STRUMA) vor dem Protestkomitee ja auch kein STRUMA-Mitglied anwesend sei. Dies solle nun auch im Zuge der Hauptversammlung erfolgen, weshalb Rebernig einen entsprechenden Antrag stellen wollte.

BFV-Jurist Robert Bencsics winkte hier allerdings ab, verwies auf die Geschäftsordnung und in Bezug auf eine mögliche geheime Abstimmung (zwei Vertreter der Vereine brachten das zur Sprache) auf die Satzungen, um das vorgegebene Prozedere für diese außerordentliche Hauptversammlung ganz genau einzuhalten. „Formaljuristisch müssen wir penibel sein.“ Schließlich gehe es auch darum, juristisch nicht angreifbar zu sein und diese Thematik zu beenden.

Somit kam es dann zu der besagten Abstimmung, die mit Zettel-Handzeichen erfolgte. Das Ergebnis: 43 von 80 Stimmen unterstützten den Ausschluss von Wild.

