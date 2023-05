1. Klasse Süd-Aufstiegskampf: Da waren es nur noch drei

KEMETEN - LOIPERSDORF 4:2. Der SC Kemeten nähert sich Stück für Stück seinem Saisonziel, das nach dem Herbst nur noch Klassenerhalt heißen konnte. Einen weiteren Schritt machte man dabei mit dem Heimsieg über die im Spitzenfeld zu findenden Loipersdorfer. Von Beginn an entwickelte sich ein packendes Derby. Dieses hatte einige Aufreger zu bieten, denn früh scheiterten die Hausherren per Elfer, ehe nach 29 Minuten Harun Grozdanic mit Rot von der Wiese musste. Den nächsten Strafstoß vergaben die Hausherren eigentlich erneut, aber weil der Richtung Kabine schlendernde Grozdanic noch auf dem Spielfeld war und die Kemeten-Bank das reklamierte, ließ der Schiri den Elfmeter wiederholen. „In der Nachbetrachtung war das entscheidend“, sagte SCLK-Sektionsleiter Roland Szander, der ergänzte: „Man merkte, dass es für sie um viel ging. Die Aussicht auf Platz zwei ist bei uns jetzt gering.“ Nach der Führung hatten die Hausherren einige Möglichkeiten, die Begegnung früher zu entscheiden, aber am verdienten Heimsieg änderte dieser Umstand dann nichts. Obmann-Stellvertreter Gerald Halper: „Wir waren überlegen.“

STATISTIK:

SC „H+P“ KEMETEN - SC LOIPERSDORF-KITZLADEN 4:2 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (30., Elfmeter) Kokot, 2:0 (44.) Pausackerl, 2:1 (67.) Hornung, 3:1 (73.) Markus Hochwarter, 3:2 (76., Elfmeter) Sandor, 4:2 (90.) Stampfel.

Rote Karte: Grozdanic (29., Torraub).

Reserve: 4:6 (Christopher Koller 2, Schiller, Simon Pieler; Heinrer 4, Smodics, Dominik Bruckner).

SR: Koc (K: gut/L: kein Kommentar).- Kemeten, 160.

Kemeten: Friedel; Graf, Vrbanic, Markus Hochwarter, Erkinger; Roberto Kizlin; Stampfel, Pausackerl; Mayer (89. Goger); Sandro Kizlin (58. Kiss), Kokot (90. Simon Pieler).

Loipersdorf: Palank; Prenner, Hornung, Grozdanic, Neubauer; Skrbin, Glatz; Schiller, Lovric, Sandor; Benedek (58. Höller).

NEUHAUS - WELGERSDORF 3:1. Immer besser in Fahrt kommt der USV Neuhaus, der sich als neues Ziel Platz fünf und einen Cup-Platz setzte. Das scheint erreichbar, vor allem dann, wenn man weiter so konsequent wie gegen Welgersdorf agiert. Schon vor der Pause trafen der starke Andraz Sorko und Christian Fischer zur Führung, während in Minute 60 abermals Sorko den Deckel draufmachte. Zufrieden war der Sportliche Leiter Stephan Knapp: „Man hatte nie das Gefühl, dass da irgendetwas passieren könnte und endlich gingen unsere Zuseher auch wieder einmal zufrieden nach Hause. Bei den Gästen haderte man mit der Personalsituation, denn vor allem offensiv waren einige wichtige Kräfte nicht einsatzfähig. Pressesprecher Dietmar Kaiser: „Neuhaus nutzte unsere individuellen Fehler eiskalt aus und deren Sieg geht sicher in Ordnung.“

STATISTIK:

USV RAIKA NEUHAUS AM KLAUSENBACH - SV WELGERSDORF 3:1 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (21.) Sorko, 2:0 (42.) Christian Fischer, 3:0 (60.) Sorko, 3:1 (67.) Niko Urbauer.

Reserve: 8:0 (Leon Weber 5, Philipp Weber, Georg Stocker, Happer).

SR: Franz Kruisz (N: sehr gut/W: gut).- Wagner Shredder-Arena, 150.

Neuhaus: Rosker; Tobias Weber, Törnar, Koller, Alexander Fischer; Unger (83. Huber), Kantor (89. Stefan Zieger), Pajk, Jakob Meitz (67. Christian Wolf); Sorko (89. Georg Stocker), Christian Fischer.

Welgersdorf: Toth; Levonyak, Schoditsch, Sütö (61. Niko Urbauer), Müllner; Kosik, Michael Urbauer (80. Portschy); Kamper, Balla, Eichler (83. Abdullah); Lödör.

GEMEINDE TOBAJ - SANKT MICHAEL 8:1. Was für eine Machtdemonstration des ASV Gemeinde Tobaj! Der Spitzenreiter ließ dem SV St. Michael im Derby nicht den Hauch einer Chance. Die Messe war schnell gelesen: Nach 30 Minuten führte der Leader durch einen Viererpack von Lukas Spirk und einem Tor von Julian Jautz-Lackner mit 5:1. Während die Gäste in den Anfangsminuten noch etwas dagegenhielten, diktierte der ASV in weiterer Folge klar. Die Tobajer nutzten die Patzer der Gäste-Defensive eiskalt aus, zeigten guten Kombinationsfußball und vergaben weitere Hochkaräter. „Der Sieg war in dieser Höhe verdient. Es war ein super Nachmittag“, freute sich Fünffach-Torschütze Lukas Spirk. Aufseiten der Gäste war man nach der Klatsche konsterniert: „Das Ergebnis sagt alles. Wir haben uns in der ersten Hälfte vier von fünf Toren selber gemacht. Wir müssen jetzt intern Klartext reden,“, sagte der Sportliche Leiter Rudi Kopitar am Montag der BVZ.

STATISTIK:

ASV „Z+H WEBER“ GEMEINDE TOBAJ - SV SANKT MICHAEL 8:1 (5:1).-

Torfolge: 1:0 (7.) Spirk, 1:1 (11.) Kotnik, 2:1 (17.) Spirk, 3:1 (22.) Jautz-Lackner, 4:1 (28.) Spirk, 5:1 (30.) Spirk, 6:1 (57., Elfmeter) Jautz-Lackner, 7:1 (63.) Spirk, 8:1 (77.) Szerencsics.

Reserve: 5:1 (Guggi 3, Csekits, Rainer Winkelbauer; Magaditsch).

SR: Bukvic (GT: sehr gut/St. M.: gut).- Dt. Tschantschendorf,250 .

Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner (83. Keller), Horvat, Roth, Oswald (72. Rosenecker); Szerencsics (83. Csekits), Lukavecki; Jautz-Lackner (66. Haasz), Dragovic, Herceg; Spirk.

St. Michael: Kavac; Dittrich, Grandits, Weber, Peischl (46. Brünner); Neubauer, Kotnik, Laky, Kopitar; Vincelj, Hanzic.

DEUTSCH KALTENBRUNN - UNTERSCHÜTZEN 0:3. Pflicht erfüllt: So musste man dieses Duell aus Unterschützener Sicht einordnen. Gegen die SVDK-Zunft ist es für Marco Helmig und Kollegen zumeist nicht leicht, aber aufgrund der Vorzeichen waren drei Punkte fest eingeplant. Die schaffte man auch souverän und so bleibt man an Tobaj und St. Martin dran. „Für mich war das über 90 Minuten eine sehr gute Partie“, lobte SKU-Trainer Christoph Kuh seine Elf und ergänzte: „Wir hätten schon nach zehn Minuten 2:0 führen können, blieben dann aber dennoch konzentriert und ließen wenig zu.“ So war es Niki Geschray, der die Gäste nach einem Standard in Führung brachte. Diese baute Leon Kalcsics kurz nach der Pause aus und spätestens mit der Gelb-Roten Karte für Kevin Berger war früh jegliche Spannung raus. In Kaltenbrunn sucht man derzeit weiter händeringend nach seiner Form. Kapitän Jürgen Hütter: „Wir haben es halbwegs ordentlich gemacht, aber sie waren einfach besser.“

STATISTIK:

SV ERDBAU BERGER DEUTSCH KALTENBRUNN - SK UNTERSCHÜTZEN 0:3 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (30.) Geschray, 0:2 (48.) Kalcsics, 0:3 (62.) Bogovic.

Gelb-Rote Karte: Berger (57., Foul).

Reserve: 1:2 (Jonas Koch; Florian Guger, Niklas Schwarz).

SR: Kemal Kazanci (K: sehr gut/U: sehr gut).- Dt. Kaltenbrunn, 100.

Dt. Kaltenbrunn: Orban; Potzmann, Fuchs (46. Haas), Komoroczi, Jens Koch (46. Pal), Berger; Schlener, Hütter (68. Stranzl), Preiner (61. Majczan), Kollar; Töltl (85. Geschl).

Unterschützen: Wagner; Kalcsics (86. Schwarz), Nemeth, Geschray, Stubits (73. Kaippel); Bogovic (80. Csekits), Gerencser, Jonas Grabenhofer (86. Manuel Grabenhofer), Helmig; Crnov (86. Heinrer), Vittman.

SANKT MARTIN - WIESFLECK 2:0. Das Frühjahr des ASV St. Martin bleibt beeindruckend. Im Stile eines Spitzen-Teams gewinnt man seine Spiele und geht im Gleichschritt mit der Gemeinde Tobaj in Richtung 2. Liga Süd. Gegen die Wiesflecker Aufsteiger dauerte es aber, ehe man wirklich in die Begegnung fand. Erst nach der Pause war die Elf von Zvonimir Panic dann voll da und ein Freistoß von Thiago und wieder einmal Elias Eckhardt stellten die Weichen auf drei Punkte. „Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen. Danach waren wir wesentlich stärker“, sagte St. Martin-Obmann Edwin Janosch. SCW-Coach Rene Mahlknecht: „Am Anfang stellten wir sie mit Offensivpressing vor Probleme. Nach der Pause kamen sie mit uns dann besser zurecht.“

STATISTIK:

ASV PIZZERIA PALERMO SANKT MARTIN - SC WIESFLECK 2:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (78.) Thiago, 2:0 (86.) Eckhardt.

Reserve: 2:1 (Hoschek 2; Nico Nemejc).

SR: Dinleyici (St. M.: sehr gut/W: gut).- St. Martin, 80.

St. Martin: Bozek; Bruchmann, Panic, Prem, Holzmann; Thiago (86. Hoschek), Eckhardt; Windisch, David Mayer, Gmeindl-Neubauer; Lendl (60. Jaksic).

Wiesfleck: Lukschander; Platzer, Angyan, Ungerböck, Mikolaschek; Pinoza, Ferk, Kasza; Fabian Nemejc (46. Lipp), Hettlinger, Kirnbauer.

BUCHSCHACHEN - GOBERLING 1:0. Dank Marko Jurcic darf der SC Buchschachen weiter vom 1. Klasse-Erhalt träumen. Dabei trennte man sich in der Vorwoche noch von Ex-Trainer Toni Dorner und Spieler Flamur Kacanolli übernahm die Agendenvorübergehend. Mit Erfolg, denn in der allerletzten Minute machte Jurcic noch das Tor des Tages. „Wir waren über weite Strecken das bessere Team. Gott sei Dank gelang uns dann noch der Siegtreffer“, meinte Buchschachens Sportlicher Leiter Christopher Kurtz, während Goberling-Trainer Alexander Kern dem Gezeigten nicht viel abgewinnen konnte. Zum einen fehlten einige Spieler und ersatzgeschwächt tat sich seine Elf schwer. „Es hat sich kein wirkliches Spiel entwickelt. Als Trainer tut es weh, so ein Duell sogar noch zu verlieren.“

STATISTIK:

SC BUCHSCHACHEN - ASK SKODA SIMON GOBERLING 1:0 (0:0).-

Tor: 1:0 (93.) Jurcic.

Reserve: 8:3 (Islamovic 3, Rusz 2, Zischka, Ringbauer, Hassani; Sascha Schranz, Lackner, Koller).

SR: Kuzat (B: gut/G: kein Kommentar).- Buchschachen, 100.

Buchschachen: Goger; Moritz Lechner, Mitterwachauer, Thomas Lechner, Neziri; Mersits (65. Kurtz), Hoffmann, Taferner, Zartl (78. Rusz); Jurcic, Marolt (78. Demokrat Kacanolli).

Goberling: Szakaly; Engelmeyer, Neudecker, Polster, Gashi; Matija Benko; Glatz (52. Pöll), König, Ceka, Kuh; Kappel.

OBERDORF - ZUBERBACH 3:0. Der ASK Oberdorf landet im Kampf gegen den Abstieg einen immens wichtigen Sieg. Die Elf von Trainer Goran Vincetic ließ den zuletzt formstarken Zuberbachern beim 3:0 keine Chance. Vor der Pause markierte Filip Brdaric die Führung. Nach Seitenwechsel standen Domagoj Kralj und Michael Halper nach perfekten Standards von Johannes Lackner goldrichtig und besiegelten den dritten ASK-Sieg des Frühjahrs. „Das war eine von uns taktisch sehr reife Leistung. Wir haben ein Sechs-Punkte-Spiel gewonnen und uns Luft nach hinten verschafft“, zeigte sich Oberdorfs Sektionsleiter Wolfgang Halper zufrieden.“ Der SVZ verlor nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage wieder ein Spiel. Zuberbach-Funktionär Pepi Kristaloczi: „Wir konnten nicht an die letzten Leistungen anschließen. Sie waren in puncto Laufbereitschaft, Einsatz und Willen besser. Deren Sieg war verdient.“

STATISTIK:

ASK OBERDORF - SV „DIE ALLEE“ ZUBERBACH 3:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (27.) Brdaric, 2:0 (66.) Kralj, 3:0 (70.) Michael Halper.

Reserve: Nichtantreten Zuberbach.

SR: Ziermann (O: sehr gut/Z: sehr gut).- Oberdorf, 105.

Oberdorf: Martin Wagner; Drzic, Michael Halper, Novosolec, Kralj; Stefan Halper, Tuider; Daniel Halper (74. Maximilian Halper), Holpfer (88. Pallanich), Lackner (79. Florian Halper); Brdaric (88. Patrick Oswald).

Zuberbach: Molnar; Czibor (46. Gyuracz), Leitold, Schimmer; Kuroli, Tuba, Czene (76. Gager), Szalay, Krisztian Horvath; Varga, Farkas (88. Gossy).