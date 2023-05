Vollbild Mehr aus Güssing 1. Klasse Süd 1. Klasse Süd: Spitze ohne Mühe 2. Liga Süd 2. Liga Süd: Ringen ums Stockerl Frauenfussball Belohnter Kampfgeist bei den Leaderinnen Mehr Top-Stories Babler gegen Dosko... Parteitagsduell über SPÖ-Vorsitz Die große Burgenla... Tag 6: Vom Badesee Rauchwart durch die Naturidylle Entscheidung in Wien SPÖ-Sitzungen: Das Ringen geht weiter FB Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. Unterschützens Elf gewinnt gegen das Tabellenschlusslicht Buchschachen auswärts klar mit 5:0. 1 /21 Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Anzeige 1. Klasse Süd 1. Klasse Süd: Spitze ohne Mühe . Der Dreikampf um die beiden Tickets für die 2. Liga Süd geht in seine nächste Runde, auch weil die Gemeinde Tobaj, St. Martin und Unterschützen nahezu mühelos gewannen. Auch im unteren Tabellendrittel kämpft ein Trio um den 1. Klasse-Verbleib.

DEUTSCH KALTENBRUNN – GEMEINDE TOBAJ 0:6. Der Durchmarsch der ASV Gemeinde Tobaj wird immer konkreter. Nach dem 2. Klasse Süd-Meistertitel im Vorjahr wäre es der nächste Meilenstein der Elf von Jochen Keglovits. Dabei fehlt bei zwei Aufsteigern noch ein Sieg aus den letzten drei Saisonspielen, um sicher durch zu sein. Bei den im Frühjahr schwächelnden Kaltenbrunnern sorgten Lukas Spirk und Co. schon früh für klare Verhältnisse. So traf Luka Dragovic nach zwei Minuten zur Gäste-Führung. Spätestens mit dem 0:2 von Spirk in Minute 25 war jegliche Spannung raus und in weiterer Folge wurde es ein Tobajer Schaulaufen. SVDK-Kapitän Jürgen Hütter: „Wir haben uns viel vorgenommen, aber mit dem frühen Rückstand war das schnell über den Haufen geworfen.“ Im Tobajer Lager war man natürlich froh, einen erneuten Schritt in Richtung oben gemacht zu haben. Spirk: „Der Sieg war nie in Gefahr. Wir hätten durchaus noch mehr Tore machen müssen. Am Ende haben wir aber die drei Punkte und dass ist das, was aktuell zählt.“

SANKT MARTIN – GOBERLING 4:0. Einen Top-Eindruck hinterließ dann am Sonntag auch der Tabellenzweite aus St. Martin, der vor allem in Halbzeit eins sehr gut spielte und schon nach 32 Minuten nach drei Toren von Luka Vhrunc Pfeifer und einem Treffer von Kevin Gmeindl-Neubauer mit 4:0 führte. So konnte man in der zweiten Halbzeit auch einigen sehr jungen ASV-Kickern Spielminuten geben. Das freute Obmann Edwin Janosch: „Zwischendurch spielten drei 15-Jährige und ein 17-Jähriger.“ Der Verantwortliche meinte weiter: „Wir waren klar überlegen und entschieden das Spiel auch sehr schnell.“ In Goberling hatte Trainer Alex Kern dem nichts entgegenzusetzen. „Es war ein hochverdienter Erfolg. Bei uns war nach dem 1:0 am Donnerstag gegen Neuhaus die Luft draußen. Dort war die Leistung allerdings top.“

BUCHSCHACHEN – UNTERSCHÜTZEN 0:5. Der SK Unterschützen gewinnt weiter seine Spiele, einzig die Umfaller der Konkurrenz wollen nicht kommen. So wird es bei drei verbleibenden Spielen extrem schwer, noch einmal ganz oben ranzurücken. Viel mehr als seine Partien zu gewinnen und dann zu hoffen, ist nicht mehr möglich. Beim Buchschachener Nachzügler war man von Beginn an überlegen, auch wenn es bis zur 25. Minute dauerte, ehe der starke Marco Helmig auf 1:0 stellte. „Die schwerste zu verwertende Chance hat er dann gemacht“, schmunzelte SKU-Coach Christoph Kuh. Mit dem 2:0 durch Adam Vittman keine vier Minuten später war alles für einen SKU-Sieg angerichtet. Kuh weiter: „Wir haben es dann souverän heimgespielt.“ Beim SCB erkannte man die Stärke des Gegners an. Der Sportliche Leiter Christopher Kurtz dazu: „Wir hätten zwar auch in Führung gehen können, aber die haben einfach eine gute Mannschaft und waren auch besser.“

OBERDORF – SANKT MICHAEL 2:1. Der ASKÖ Oberdorf bleibt so gut wie in der 1. Klasse! Gegen den Vorletzten aus St. Michael drehte man spät das Spiel und holte so den nächsten wichtigen Dreier. Während die Gäste in Halbzeit eins klar am Drücker waren und auch verdient führten, gelang den Oberdorfern in Überzahl nach Seitenwechsel die Wende. „Das war eine schwere Geburt. Wir waren sehr nervös und fanden nicht ins Spiel. Wir haben dann etwas umgestellt, wurden bedeutend besser und erzielten auch die nötigen Tore. Ein sehr wichtiger Sieg“, atmete Oberdorfs Sektionsleiter Wolfgang Halper auf. Im Lager des SV St. Michael hingen die Köpfe nach der achten Niederlage im Frühjahr nach unten. Der Sportliche Leiter Rudi Kopitar erklärte dazu: „Wir waren in der ersten Hälfte klar besser. Nach der Pause und mit dem Ausschluss riss der Faden und so stehen wir wieder mit leeren Händen da – bitter!“

WIESFLECK – LOIPERSDORF 2:3. Der SCLK kehrte gegen Angstgegner Wiesfleck auf die Siegerstraße zurück. „Ich glaube gegen sie konnten wir schon zehn Spiele lang nicht gewinnen – jetzt klappte es“, freute sich Sektionsleiter Roland Szander. Nikola Lovric brachte sein Team nach 27 Minuten in Führung. Nach dem Ausgleich von Stefan Hettlinger war es wieder Lovric, der noch vor der Pause auf 2:1 stellte. Kurz nach Wiederanpfiff schien die Partie zu kippen, als Gäste-Kicker Matej Skrbin für Torraub Rot sah und Patrick Siman den fälligen Elfer verwertete. Wieder ließen sich die Loipersdorfer aber nicht unterkriegen – 3:2. Szander: „Wir haben trotz Unterzahl versucht, auf Sieg zu spielen, das machte sich bezahlt.“ Auf SCW-Seite haderte man mit vergegeben Chancen gegen Ende des Spiels.

NEUHAUS – ZUBERBACH 0:1. Keine gute Woche liegt hinter dem USV Neuhaus. Die Elf von Sebastjan Vogrincic zog erst beim Nachtrag in Goberling mit 0:1 den Kürzeren, um dann zwei Tage später zuhause gegen den Zuberbacher Aufsteiger mit demselben Ergebnis zu verlieren. Zweimal spielte man dabei recht ansehnlich, aber offensiv fehlt das gewisse Etwas, um solche Begegnung zu gewinnen. „Wir haben blöde Gegentore bekommen und selbst keine Treffer gemacht – so kann manschwer gewinnen“, meinte der Sportliche Leiter Stephan Knapp, der den USV-Fans aber Hoffnung für das kommende Jahr macht. So soll der Kader in der Spitze verstärkt werden. „Wir wollen vorne mitspielen“, erklärte der Verantwortliche. In Zuberbach durfte man indes seine starke Aufstiegssaison mit dem Klassenerhalt feiern und greift nun sogar die Top-fünf an. Beachtlich: Aufgrund von einigen Ausfällen musste man im SVZ-Lager improvisieren. Der Siegtreffer gelang dann just Rückkehrer Peter Szöllöskei.

KEMETEN – WELGERSDORF 4:0. Das Kemeter Frühjahr bleibt weiter bärenstark. Gegen Welgersdorf feierte die Elf von Michael Erhart den vierten Sieg in Serie und von Abstiegskampf ist so keine Rede mehr. „Wir sind durch“, sagte Obmann-Stellvertreter Gerald Halper mit einem Augenzwinkern und ergänzte: „Die Rückrunde ist schon richtig gut.“ Gegen wacker kämpfende Gäste dauerte es, ehe Stjepan Kokot via Elfmeter auf 1:0 stellte. Ein Doppelschlag von Sandro Kizlin entschied die Begegnung kurz nach der Pause, Kizlin machte mit seinem dritten Treffer den Hattrick und späteren Endstand perfekt. Halper: „Mit den Toren nach der Pause war es entschieden.“ Nicht zufrieden war man indes im SVW-Lager. Pressesprecher Dietmar Kaiser: „Wir mussten schon in der Anfangsphase mit dem verletzungsbedingten Wechsel von Markus Kamper eine massive Schwächung hinnehmen. In der ersten Halbzeit spielten wir noch recht gut, ehe es dann sogar noch unsere schlechteste Saisonleistung wurde.“

STATISTIK:

SC Buchschachen – SK Unterschützen 0:5 (0:3).-

Torfolge: 0:1 (25.) Helmig, 0:2 (29.) Vittman, 0:3 (41.) Helmig, 0:4 (69.) Bogovic, 0:5 (85.) Gerencser.

Reserve: 1:12 (Hassani; Ritter 3, Martin Simon 2, Groza 2, Heinrer, Freytag, Manuel Grabenhofer, Schabhüttl, Karner).

SR: Kaplan (B: sehr gut/U: sehr gut).- Buchschachen, 135.

Buchschachen: Goger; Moritz Lechner (44. Demokrat Kacanolli), Mitterwachauer, Thomas Lechner, Zartl; Taferner, Hoffmann; Flamur Kacanolli (85. Elias Arthofer), Rusz, Kurtz (46. Ringbauer); Mersits.

Unterschützen: Wagner; Kalcsics (81. Csekits), Nemeth, Geschray, Stubits; Helmig (70. Kaippel), Gerencser (85. Heinrer), Jonas Grabenhofer, Bogovic (85. Manuel Grabenhofer); Vittman (46. Crnov), Toth.

SV Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn – ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj 0:6 (0:3).-

Torfolge: 0:1 (2.) Dragovic, 0:2 (25.) Spirk, 0:3 (36.) Spirk, 0:4 (70.) Herceg, 0:5 (74.) Dragovic, 0:6 (78.) Spirk. Reserve: 1:5 (Woppel; Kopeszki 2, Rainer Winkelbauer, Patrik Jandrisits, Csekits).

SR: Kern (K: gut/GT: gut).- Dt. Kaltenbrunn, 120.

Dt. Kaltenbrunn: Orban; Potzmann, Pal, Komoroczi, Fuchs, Berger; Schlener, Jens Koch, Kollar (60. Stranzl), Töltl (23. Weber/52. Majczan); Haas.

Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner, Horvat, Roth, Oswald (43. Rosenecker); Szerencsics, Lukavecki (73. Haasz); Jautz-Lackner (81. Keller), Dragovic, Herceg (81. Winkelbauer); Spirk.

USV Raika Neuhaus am Klausenbach – SV „Die Allee“ Zuberbach 0:1 (0:1).-

Tor: 0:1 (20.) Szöllöskei.

Reserve: 3:4 (Rene Zieger 2, Fartek; Csabina 3, Istvan).

SR: Prenner (N: durchschnitt/Z: gut).- Neuhaus, 150.

Neuhaus: Rosker; Stefan Zieger (75. Tobias Uitz), Koller, Pajk, Tobias Weber; Unger, Christian Fischer (81. Happer), Huber, Jakob Meitz; Christian Wolf (81. Daniel Pilz), Sorko.

Zuberbach: Molnar; Czibor, Leitold, Schimmer; Gager, Kuroli, Szalay, Tuba, Czene; Kwetina (75. Tomashevskyi), Szöllöskei (88. Jaber).

SC „H+P“ Kemeten – SV Welgersdorf 4:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (38., Elfmeter) Kokot, 2:0 (47.) Sandro Kizlin, 3:0 (51.) Sandro Kizlin, 4:0 (64.) Sandro Kizlin.

Reserve: 3:0 (Horvatits 2, Pfeiffer).

SR: Faruk Sevik (K: gut/W: durchschnitt).- Kemeten, 250.

Kemeten: Friedel; Graf, Vrbanic, Markus Hochwarter, Erkinger; Roberto Kizlin; Lukas Pieler (65. Kiss), Pausackerl; Mayer (85. Simon Pieler); Kokot (80. Goger), Sandro Kizlin (80. Horvatits).

Welgersdorf: Toth; Levonyak, Schoditsch, Kosik (65. Niko Urbauer), Michael Urbauer (66. Plank); Müllner, Balla; Kamper (14. Bayani), Antol, Lödör; Bacsi.

ASV Pizzeria Palermo Sankt Martin – ASK Skoda Simon Goberling 4:0 (4:0).-

Torfolge: 1:0 (3.) Vhrunc Pfeifer, 2:0 (7.) Vhrunc Pfeifer, 3:0 (30.) Gmeindl-Neubauer, 4:0 (32.) Vhrunc Pfeifer.

Reserve: Nichtantreten Goberling.

SR: Koc (St. M.: gut/G: kein Kommentar).- St. Martin, 120.

St. Martin: Bozek (71. Krotil); Windisch (71. Rucker), Panic, Prem, Bruchmann; Eckhardt, Holzmann; Gmeindl-Neubauer (60. Hoschek), Lendl (86. Peischl), Jaksic (60. Nico Mayer); Vhrunc Pfeifer.

Goberling: Szakaly; Gashi, Polster, Jelic, Josip Benko (88. Koller); Neudecker, Matija Benko, Ceka, Engelmeyer (46. Ifkovits); König, Kappel (81. Glatz).

SC Wiesfleck – SC Loipersdorf-Kitzladen 2:3 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (27.) Lovric, 1:1 (29.) Hettlinger, 1:2 (38.) Lovric, 2:2 (56., Elfmeter) Siman, 2:3 (77.) Jan Benedek. Rote Karte: Skrbin (55., Notbremse).

Reserve: 2:6 (Mahlknecht, Buchegger; Heinrer, Smodics, Ringbauer, Weber 2, Eigentor).

SR: Bekteshi (W: kein Kommentar/L: sehr gut).- Wiesfleck, 100.

Wiesfleck: Lukschander; Platzer, Siman, Ungerböck, Mikolaschek; Kazsa (46. Nico Nemejc), Pinoza, Ferk; Lipp, Hettlinger, Kirnbauer.

Loipersdorf: Freitag; Prenner, Neubauer, Hornung, Darko; Skrbin, Glatz; Höller (61. Schiller), Lovric, Sandor (87. Feitl); Benedek (82. Weber).

ASK Oberdorf – SV Sankt Michael 2:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (2., Elfmeter) Hanzic, 1:1 (76.) Brdaric, 2:1 (84.) Stefan Halper.

Gelb-Rote Karte: Dittrich (57., Foul).

Reserve: 1:5 (Baldasti; Manuel Wagner 3, Unger, Magaditsch).

SR: Gören (O: sehr gut/St. M.: durchschnitt).- Oberdorf, 150.

Oberdorf: Martin Wagner; Patrick Oswald (23. Florian Halper/63. Maximilian Halper), Holpfer (72. Michael Halper), Novoselec, Kralj; Stefan Halper, Masic; Drzic, Brdaric, Daniel Halper; Matthias Wagner.

St. Michael: Kavac; Dittrich, Grandits, Turniski, Weber (86. Ungur); Neubauer, Ernst, Laky, Kotnik (88. Magaditsch); Vincelj, Hanzic.

Nachtrag der 22. Runde:

ASK Goberling – USV Neuhaus 1:0 (0:0).-

Tor: 1:0 (56.) Kappel.

Reserve: 3:9 (Sascha Schranz 3; Christian Wolf 4, Philipp Weber 3, Happer 2).

SR: Braunschmidt (G: gut/N: sehr gut).- Goberling, 100.

Goberling: Szakaly; Gashi, Polster, Jelic, Josip Benko; Neudecker, Matija Benko, Ceka, Engelmeyer (78. Moser); König (89. Kalchbrenner), Kappel.

Neuhaus: Rosker; Alexander Fischer (82. Huber), Koller, Törnar, Tobias Weber (61. Christian Wolf); Pajk; Unger, Sorko, Kantor (82. Stocker), Meitz; Christian Fischer.