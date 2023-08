Schlaining – Deutsch Kaltenbrunn: Traditionstreffen ohne Gewinner

Schlaining – Deutsch Kaltenbrunn 2:2. Mit einem traditionsreichen Treffen zweier ehemaliger Landesligisten startete die 1. Klasse Süd zuletzt durch. Dabei veränderte der Absteiger aus Schlaining seine Mannschaft an vielen Stellen, während auch die Kaltenbrunner ihren Kader auf einige neue Beine stellten. Von Beginn an entwickelte sich ein umkämpftes Duell, bei dem die Hausherren durch Tin Dzaferovic nach knapp 30 Minuten in Führung gingen. Dem Spielverlauf entsprach das zu diesem Zeitpunkt nicht, denn die Gäste waren prinzipell besser in der Begegnung drin, aber, so SVDK-Innenverteidiger Joachim Fuchs: „Wir hatten im Mittelfeld wenig Zugriff und auch unsere Abstände waren zu groß.“ Und dennoch drehte die Elf von Martin Omischl nach der Pause die Begegnung, traf ausgerechnet Ex-Schlaininger Fabricio doppelt. Spät kam Schlaining dann doch noch zum Ausgleich. Fuchs: „Das Remis geht wohl auch in Ordnung.“ Zufrieden war man in Schlaining indes nur mit dem Punkt. Fußballerisch bleibt Luft nach oben, wie auch Sektionsleiter Klaus Arth erklärte„Wir haben nicht gut gespielt und viel lief nicht zusammen.“

Kemeten – Wiesfleck 3:0. Mit einem klaren Heimsieg bestätigte der SC Kemeten seine tolle Form aus dem Frühjahr. Dort gehörte die Elf von Michael Erhart schon zu den besten 1. Klasse-Mannschaften und ohne wirkliche Kader-Veränderungen feierte man nun auch gleich den ersten Saisonsieg. Vor allem vor der Pause spielte man richtig gut, verabsäumte es aber, die frühe Führung von David Stampfel mit dem möglichen 2:0 zu veredeln. Dieses sollte dann Angreifer Stjepan Kokot kurz nach der Pause gelingen, ehe Sandro Kizlin nach 68 Minuten schon den Endstand erzielte. „Es war von der gesamten Mannschaft eine gute Leistung“, lobte SCK-Trainer Erhart, um anzufügen: „Das ist natürlich ein super Start, auf den wir die letzten Wochen auch hingearbeitet haben.“ Bei den Wiesfleckern konnte Trainer Rene Mahlknecht mit dem Auftreten nicht zufrieden sein. „Wir waren in der Defensive viel zu sorglos und gewannen auch viel zu wenige Zweikämpfe. Kemeten gewann so sicher verdient.“

Unterschützen – Goberling 5:1. Mit dem SK Unterschützen startete auch einer der ganz heißen Aufstiegsfavoriten optimal in die neue Spielzeit. Gegen den Goberlinger „Nachbarn“ tat man sich aber vor allem in der Anfangsphase schwer und lag nach 15 Minuten und einem Treffer von Ognjen Bubnjevic mit 0:1 hinten. Zwei unglückliche Eigentore der Gäste brachten den SKU, der mehr und mehr die Kontrolle übernahm, aber wieder ins Spiel zurück und noch vor der Pause konnte man die Begegnung drehen. In den zweiten 45 Minuten spielten die Hausherren dann ihre Klasse aus und spätestens mit dem 3:1 von Emir Garibovic nach 54 Minuten waren die Weichen auf Heimsieg gestellt. „Das Ergebnis spiegelt das Match aber nicht wider“, sagte Goberling-Obmann Martin Engelmayer und ergänzte: „Erst nach den beiden Eigentoren war die Luft bei uns raus.“ Positiv wertete SKU-Trainer Christoph Kuh den Saisonbeginn seiner Elf: „Je länger es dann dauerte, desto besser wurden wir. Ein super Start für uns.“

Bad Tatzmannsdorf – Oberdorf 2:0. Mit einem Heimsieg begann der SC Bad Tatzmannsdorf sein erneutes 1. Klasse-Abenteuer. Dabei stieg die Elf von Joachim Postmann über den Sommer aus der 2. Klasse Süd A auf und machte in der neuen Spielklasse dort weiter, wo man aufhörte. Dabei traf man auf die Oberdorfer, die ihrerseits wieder an einigen Legionärsstellen schraubten und eine bessere Rolle als noch im Vorjahr einnehmen wollen. Zu sehen war davon wenig, denn die Hausherren diktierten von Beginn an und trafen durch Ivan Cekura und Patrick Bürger auch zum verdienten Heimsieg. „Das war von uns ein schlechter Auftritt“, sagte auch Oberdorf-Sektionsleiter Wolfgang Halper dazu, während SCBT-Coach Postmann ergänzte: „Wir waren sehr gut vorbereitet und hatten es so auch immer im Griff.“

Heiligenbrunn – Neuhaus 4:0. Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Der 2. Liga-Absteiger aus Heiligenbrunn ließ den ambitionierten Neuhausern nur wenige Chancen und gewann dann auch in dieser Höhe verdient. „Sie haben es zu Beginn gut gemacht, aber wir wurden irgendwann immer besser“, erklärte Heiligenbrunns Sportlicher Leiter Thomas Kedl und ergänzte: „Das ist für uns natürlich ein super Start.“ Ein Doppelschlag kurz vor der Pause entschied die Begegnung früh, während die Gäste in den zweiten 45 Minuten nur hinterherliefen und nicht mehr in di eZweikämpfe kamen. „Sie waren dann besser“, so der Sportliche Leiter Stephan Knapp.

Zuberbach – Jabing 3:0. Eine rundum veränderte Jabinger Mannschaft verkaufte sich beim SV Zuberbach vor der Pause gut, um dann nach einem vergebenen Elfmeter nicht mehr in die Spur zu finden und letztendlich relativ klar zu verlieren. „Es war sicher mehr drin“, sagte Jabing-Obmann Christian Gansfuss und schoss nach: „Das 0:3 tut schon weh.“ Für die schon im Frühjahr starken Zuberbacher war es natürlich ein Start nach Maß. Dabei fehlten gar einige wichtige Kicker, aber die Elf von Mario Tuba kompensierte das zum Auftakt sehr gut. „Unser Tormann rettete uns das 0:0 in die Pause, ehe die Burschen dann ein Wahnsinsspiel ablieferten. So war es natürlich ein richtig guter Start“, sagte Obmann-Stellvertreter Klaus Brandstätter zur BVZ.

Markt Neuhodis – Loipersdorf 0:3. Mit dem SC Loipersdorf wird auch in dieser Saison zu rechnen sein. Das war schon beim Auftaktspiel beim Neuhodiser Aufsteiger zu sehen. Im Stile einer Spitzenmannschaft fuhr man die ersten drei Saisonpunkte ein und legte so einen Start nach Maß hin. „Das war eine geschlossene Teamleistung“, lobte Sektionsleiter Roland Szander seine Elf, um anzufügen: „Es war generell ein sehr gutes Spiel.“ Auch die personell angeschlagenen Hodiser kickten passabel, um in den entscheidenden Momenten doch der Loipersdorfer Klasse Tribut zollen zu müssen. „Sie waren an dem Tag stärker“, erklärte Sektionsleiter Andi Horvath.

Statisik:

ASK Schlaining – SV Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn 2:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (28.) Dzaferovic, 1:1 (50.) Fabricio, 1:2 (73.) Fabricio, 2:2 (89., Elfmeter) Kovacs.Reserve: 3:1 (Kuh, Draxler, Arth; Schaberl).SR: Kuzat.- Schlaining, 200.Schlaining: Bögöly; Csebits, Dzaferovic, Schwarz, Oswald; Putz; Kiss, Mamic; Nyari (74. Hodzic), Kovacs, Felegyhazi. Deutsch Kaltenbrunn: Ranogajec; Dominik Potzmann, Prahic, Fuchs, Berger; Töltl (60. Jens Koch), Bauer, Preiner, Rozmaric; Baumgartner; Fabricio.

SC „H+P“ Kemeten – SC Wiesfleck 3:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (4.) Stampfel, 2:0 (50.) Kokot, 3:0 (68.) Sandro Kizlin. Reserve: abgesagt.SR: Bekteshi.- Kemeten, 150.Kemeten: Goger; Graf (78. Michael Hochwarter), Vrbanic, Markus Hochwarter, Erkinger; Roberto Kizlin; Lukas Pieler, Pausackerl; Stampfel (55. Goger); Kokot, Sandro Kizlin (87. Simon Pieler).Wiesfleck: Lukschander; Siman (91. Krutzler), Zingl (55. Ferk), Platzer (90. Putz); Lipp, Plank, Pinoza, Kirnbauer; Leve, Hettlinger, Kasza.

SK Unterschützen – ASK Skoda Simon Goberling 5:1 (2:1).-Torfolge: 0:1 (15.) Bubnjevic, 1:1 (22., Eigentor) Nagy, 2:1 (43., Eigentor) Jazvic, 3:1 (54.) Garibovic, 4:1 (81.) Toth, 5:1 (84.) Helmig.Reserve: 7:1 (Szabo 2, Ritter 2, Csekits, Nemeth, Marlovits; Kappel). SR: Stevic.- Dampfkessel-Arena, 150. Unterschützen: Wagner; Kalcsics, Gerencser, Geschray (61. Eberhardt), Stubits (64. Markus Nemeth); Helmig, Jonas Grabenhofer, Toth, Bogovic (85. Schwarz); Markus (85. Kaippel), Garibovic. Goberling: Szakaly; Muharemovic (57. Engelmeyer), Gashi, Kalchbrenner, Neudecker, Nagy; Mikovits, Ifkovits (72. Kappel), Jazvic, Bubnjevic; Avdibasic.

SC „Sumetzberger“ Bad Tatzmannsdorf – ASK Oberdorf 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (35.) Cekura, 2:0 (46.) Patrick Bürger. Rote Karte: Holpfer (79., Beleidigung). Reserve: 2:6 (Emre Salur, Matthias Simon; Patrick Oswald 2, Fassl 2, Daniel Halper, Lorenz).SR: Luef.- Bad Tatzmannsdorf, 150.Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Radakovits, Muth, Cekura, Philipp Bürger (76. Tim Bürger); Mohac, Mahmood; Grgic, Puretic, Wenzel; Patrick Bürger. Oberdorf: Martin Wagner; Holpfer, Michael Halper (83. Nikolaus Halper), Kovacic, Kralj (83. Florian Halper); Stefan Halper, Masic (62. Daniel Halper); Lackner (62. Tuider), Brdaric (70. Maximilien Halper), Merlin; Jakopec.

SV Heiligenbrunn – USV Raika Neuhaus am Klausenbach 4:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (40.) Seybold, 2:0 (41.) Vurusic, 3:0 (53.) Seybold, 4:0 (66.) Marcel Stettner. Reserve: 1:1 (Reichl; Rene Zieger). SR: Fir.- Heiligenbrunn, 150.Heiligenbrunn: Hamr; Laszlo, Cvetkovic, Marcel Stettner, Strobl; Szabo, Marcec (82. Kraller), Achilles Simon (82. Reichl), Vurusic (70. Dominik Stettner); Kristofic, Seybold (67. Herczeg). Neuhaus: Rosker; Georg Stocker, Prahic, Karnet, Unger; Stefan Zieger (46. Tobias Weber), Simon; Jakob Meitz (77. Huber), Sorko (71. Leon Weber), Fischer (77. Happer); Semen.

SV „Die Allee“ Zuberbach – ASK Automobile Simon Jabing 3:0 (0:0).-Torfolge: 1:0 (54., Elfmeter) Pergel, 2:0 (74.) Virag, 3:0 (94.)Pergel. Reserve: 6:2 (Alex Gossy 4, Hafner, Jaber; Tauss 2). SR: Tosun.- Zuberbach, 150.Zuberbach: Molnar; Tomashevskyi (92. Hafner), Czene, Szalay, Leitold; Kuroli, Nemeth, Horvath (92. Gager), Virag (90. Kwetina); Pergel, Szöllöskei (55. Imre). Jabing: Toth; Turk, Yannick Bogad, Benjamin Bogad, Haselpacher (83. Kamper); Ceka, Bakek (79. Baldauf), Ljubek, Videk; Hupfer (67. Deutsch), Vucic.

ASK Markt Neuhodis – SC Loipersdorf-Kitzladen 0:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (25.) Lovric, 0:2 (43.) König, 0:3 (63., Elfmeter) Sandor. Reserve: 1:2 (Schmaldinst; Binder, Ringbauer).SR: Szombati.- Markt Neuhodis, 130.Markt Neuhodis: Baliko; Johannes Horvath, Havasi, Liszt, Steinreiber; Dorner (71. Dobrovits), Varga; Daniel Horvath (87. Habetler), Tamas, Werderitsch; Vittman. Loipersdorf: Palank; Neubauer, Hornung, Skrbin, Darko; Prenner, Manuel Glatz; König (71. Niklas Glatz), Lovric, Weber (92. Böhm); Sandor (89. Feitl).