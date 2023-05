1. Klasse Süd: Weiter alle eng beinander

UNTERSCHÜTZEN - GEMEINDE TOBAJ 2:2. Sechs Punkte auf St. Martin, sieben Zähler auf die Gemeinde Tobaj: Noch lebt die Chance für den SK Unterschützen, um in der kommenden Saison wieder in der 2. Liga kicken zu können. Umfaller darf man sich dafür keinen mehr leisten – das weiß man im SKU-Lager aber auch. Gegen Tabellenführer Tobaj hätte man nur zu gern gewonnen, auch um die Tabellenspitze wieder enger zusammenrücken zu lassen. Möglich war es, denn trotz schwacher Anfangsphase steigerten sich die Hausherren nach dem 0:1 durch Julian Jautz-Lackner, und Adam Vittman drehte die Begegnung nach der Pause via Doppelpack. Weil die Gäste ihre Serie an ungeschlagenen Saisonspielen aber beibehalten wollten, investierte man wieder mehr und Dario Horvat machte nach einer Ecke per Kopf noch den Ausgleich. „Das geht auch in Ordnung. Dennoch waren wir sehr nah dran, sie zu schlagen“, erklärte SKU-Coach Christoph Kuh. Bei den Tobajern war man mit dem Punkt zufrieden, auch weil man am Montag den Nachtrag in Goberling souverän gewann. Kapitän Lukas Spirk dazu: „Wir haben nie aufgesteckt und tolle Moral bewiesen. Am Ende waren wir die aktivere Elf und hätten in letzter Minute noch einen Handelfer bekommen können. Den Punkt nehmen wir aber mit.“ So gehen die Tobajer mit einem kleinen Polster in den Endspurt.

STATISTIK:

SK UNTERSCHÜTZEN - ASV „Z+H WEBER“ GEMEINDE TOBAJ 2:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (9.) Jautz-Lackner, 1:1 (56.) Vittman, 2:1 (73.) Vittman, 2:2 (79.) Horvat.

Rote Karte: Toth (84., Foul).

Reserve: 6:0 (Ritter 4, Kremsner, Loppitsch).

SR: Braunschmidt (U: durchschnitt/GT: gut).- Dampfkessel-Arena, 150.

Unterschützen: Wagner; Kalcsics, Nemeth, Geschray, Ulreich; Bogovic, Gerencser, Jonas Grabenhofer (88. Kamper), Crnov; Vittman, Helmig (68. Toth).

Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner, Roth, Horvat, Oswald; Jautz-Lackner, Szerencsics, Lukavecki, Herceg; Dragovic, Spirk.

WELGERSDORF - BUCHSCHACHEN 3:2. Im Kampf gegen den Abstieg landete der SV Welgersdorf einen immens wichtigen Heimsieg. Gegen den direkten Konkurrenten aus Buchschachen gelang der Elf von Trainer Ewald Bogendorfer ein am Ende dann noch knapper 3:2-Erfolg. Zwischenzeitlich lag der SVW bereits mit 3:0 in Führung. Als den Gästen nur eine Minute nach dem 0:3 aber der Anschlusstreffer gelang, wurde die Partie noch einmal hektisch. Der zweite Treffer von Thomas Lechner kam für den SCB aber zu spät. „Eigentlich war es ein ungefährdeter Sieg, obwohl wir am Schluss dann gar noch zittern mussten“, resümierte Welgersdorfs Pressesprecher Dietmar Kaiser.

STATISTIK:

SV WELGERSDORF - SC BUCHSCHACHEN 3:2 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (21.) Antol, 2:0 (55.) Bayani, 3:0 (80.) Lödör, 3:1 (81.) Rusz, 3:2 (93.) Thomas Lechner.

Reserve: 5:3 (Maximilian Zapfel, Eichler 2, Prohaska, Lackner; Islamovic 2, Eigentor).

SR: Lang (W: sehr gut/B: kein Kommentar).- Welgersdorf, 150.

Welgersdorf: Toth; Levonyak, Schoditsch, Sütö, Müllner; Kosik, Urbauer (67. Balla); Kamper, Bayani, Lödör; Antol.

Buchschachen: Goger; Flamur Kacanolli, Dorner, Thomas Lechner, Neziri; Demokrat Kacanolli (56. Mersits), Taferner; Jurcic, Kurtz, Franyi (43. Rusz); Marolt.

KEMETEN - SANKT MARTIN 0:1. Ein prinzipiell gutes Wochenende liegt hinter dem SC Kemeten. Dafür nötig war zwar der 3:0-Sieg im Nachtrag gegen Buchschachen, aber auch gegen das Top-Team aus St. Martin kickte man über 90 Minuten stark, scheiterte aber einerseits an seiner eigenen Chancenverwertung und andererseits an Gäste-Goalie Peter Bozek. Der erwischte einen super Tag und brachte die Hausherren ein ums andere Mal zur Verzweiflung. So reichte der Gäste-Elf ein Treffer von Elias Eckhardt kurz vor dem Seitenwechsel, um die Heimreise mit drei Punkten anzutreten. „Vor der Pause war das von uns auch noch ein guter Auftritt“, erklärte St. Martin-Obmann Edwin Janosch und ergänzte: „Die zweite Halbzeit war dann einfach schlecht. Da spielte nur Kemeten, aber Peter hat unglaublich gehalten.“ So war auf SCK-Seite etwas Katzenjammer angesagt, denn gerne hätte man gegen eine 1. Klasse-Spitzenmannschaft gepunktet. Obmann-Stellvertreter Gerald Halper: „Wir kassierten wie immer ein blödes Gegentor, aber nach der taktischen Umstellung auf unser gewohntes System, spielten nur noch wir. Sehr schade, weil wir uns mehr verdient gehabt hätten. Schuld sind wir aber eigentlich selber.“

STATISTIK:

SC „H+P“ KEMETEN - ASV PIZZERIA PALERMO SANKT MARTIN 0:1 (0:1).-

Tor: 0:1 (39.) Eckhardt.

Gelb-Rote Karte: Vhrunc Pfeifer (80., Foul).

Reserve: 0:0.

SR: Stevic (K: durchschnitt/St. M.: durchschnitt).- Kemeten, 150.

Kemeten: Friedel; Graf, Vrbanic, Markus Hochwarter (87. Kiss), Erkinger; Roberto Kizlin, Lukas Pieler (74. Stampfel), Mayer, Pausackerl; Sandro Kizlin, Kokot.

St. Martin: Bozek; Bruchmann, Prem, Panic, Holzmann; Thiago, Eckhardt; Dominik Windisch, Jaksic, Gmeindl-Neubauer; Vhrunc Pfeifer.

LOIPERSDORF - SANKT MICHAEL 5:2. Gegenteilige Welt in Loipersdorf! Während der SCLK mit dem 5:2 seinen nächsten Sieg einfuhr, rutschte der SV St. Michael mit der Niederlage auf einen Abstiegsplatz ab. Loipersdorf ging im Heimspiel bereits nach zwei Minuten in Führung. Bis auf drei Tore konnte man den Vorsprung in der Folge ausbauen, ehe sich „Michö“ noch einmal auf 2:3 herankämpfte. Mit dem 4:2 versetzte der SCLK dem Gegner dann aber den sportlichen Todesstoß. Loipersdorf-Sektionsleiter Roland Szander: „Unterm Strich ein verdienter Sieg, auch wenn wir zwischenzeitlich schwache Phasen drin hatten.“ In St. Michael sah man die Leistung nicht so schwach, wie das Ergebnis es dann zeigte. „Speziell zu Beginn waren Chancen da, wenn du aber nichts nutzt, reicht es nicht“, so der Sportliche Leiter Rudi Kopitar.

STATISTIK:

SC LOIPERSDORF-KITZLADEN - SV SANKT MICHAEL 5:2 (2:0).- Torfolge: 1:0 (2.) Sandor, 2:0 (35.) Lovric, 3:0 (58.) Sandor, 3:1 (59.) Kotnik, 3:2 (73., Elfmeter) Hanzic, 4:2 (87.) Schiller, 5:2 (97.) Benedek.

Reserve: 1:1 (Smodics; Maikisch).

SR: Yüksel Akar (L: kein Kommentar/St. M.: schwach).- Loipersdorf, 150.

Loipersdorf: Freitag; Darko (34. Benedek), Hornung, Grozdanic, Neubauer; Skrbin, Glatz; Prenner, Lovric, Philipp Schiller (89. Oliver Schiller); Sandor.

St. Michael: Stettner; Dittrich, Weber, Grandits, Laky (84. Magaditsch); Penthor (43. Kopitar), Turniski, Ernst (84. Ungur), Kotnik; VIncelj, Hanzic.

GOBERLING - OBERDORF 1:1. Goberling und Oberdorf hamstern weiter fleißig Punkte. Die beiden sind im Frühjahr die Remis-Könige, das bestätigte sich nun wieder. Die Heimischen gingen durch Kresimir Jelic in Führung, Stefan Halper glich noch vor der Pause aus. Goberlings Trainer Alexander Kern zeigte sich im Nachgang mit dem Remis zufrieden. „Eine gute Leistung der Burschen und ein gerechtes X.“ Zufrieden war auch das Stichwort in Oberdorf. Wenngleich Sektionsleiter Wolfgang Halper meinte: „Es wäre auch viel mehr drinnen gewesen, wir haben leider viel liegenlassen.“

STATISTIK:

ASK SKODA SIMON GOBERLING - ASK OBERDORF 1:1 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (21.) Jelic, 1:1 (41.) Stefan Halper.

Reserve: 2:5 (Sascha Schranz, Koller; Lukas Wagner, Matthias Wagner, Pallanich, Pelzmann, Konrath).

SR: Molnar (G: kein Kommentar/O: schwach).- Goberling, 130.

Goberling: Szakaly; Gashi, Jelic, Polster, Moser (50. Engelmeyer); Matija Benko; Neudecker, König, Ceka, Josip Benko; Kappel.

Oberdorf: Wagner; Daniel Halper, Matthias Oswald, Novoselec, Krajl (70. Florian Halper); Stefan Halper, Masic, Lackner; Drzic (75. Maximilian Halper), Bradaric, Holpfer.

WIESFLECK - NEUHAUS 0:0. Der SC Wiesfleck startete gut ins Heimspiel gegen Neuhaus. Bis zur Pause spielte man auch mutig nach vorn, verpasste es aber die Aktionen fertigzuspielen, wie Trainer Rene Mahlknecht meinte. „Und dann hatten sie kurz vor dem Halbzeitpfiff einen extrem gefährlichen Lattenkopfball“, der den Neuhausern fast das 1:0 brachte. In Hälfte zwei pendelte sich die Partie dann immer mehr auf ein 0:0 ein – dabei blieb es schließlich auch. Neuhaus` Sportlicher Leiter Stephan Knapp: „Insgesamt geht das für mich in Ordnung. Sie hatten vielleicht mehr Chancen, wir bei einem Lattenpendler Pech.“

STATISTIK:

SC WIESFLECK - USV RAIKA NEUHAUS AM KLAUSENBACH 0:0.-

Reserve: 0:4 (Weber 2, Kohl, Paul).

SR: Fir (W: gut/N: sehr gut).- Wiesfleck, 100.

Wiesfleck: Lukschander; Mikolaschek, Siman, Angyan (61. Zingl), Ungerböck; Pinoza, Ferk (79. Mahlknecht), Kasza; Lipp, Hettlinger, Plank.

Neuhaus: Rosker; Jakob Meitz, Törnar, Alexander Fischer, Weber; Pajk, Kantor (89. Stefan Zieger); Christian Wolf (83. Huber), Sorko, Rene Zieger (37. Georg Stocker); Christian Fischer.

ZUBERBACH - DEUTSCH KALTENBRUNN 6:4. Die Offensivreihen hatten am Samstag in Zuberbach Hochbetrieb. Von Beginn an zeigten beide Teams offenes Visier, was sich im späteren Endstand von 6:4 auch widerspiegeln sollte. Bei den Zuberbachern war diesmal wieder Andras Varga mit vier Toren der entscheidende Mann. Er stellte auch früh auf 1:0, ehe man einem 1:2-Rückstand nachlaufen musste. Diesen korrigierte man aber rasch. Funktionär Klaus Brandstätter: „Ein verdienter Sieg. Ich hatte auch nach dem 1:2 nicht das Gefühl, dass wir diese Partie verlieren würden.“ Bei Deutsch Kaltenbrunn machten sich wiederholt grobe Defensivprobleme bemerkbar. Kapitän Jürgen Hütter: „Jeder gegnerische hohe Ball war eine Gefahr und Andras Varga zeigte uns definitiv unsere Grenzen auf.“

STATISTIK:

SV „DIE ALLEE“ ZUBERBACH - SV ERDBAU BERGER DEUTSCH KALTENBRUNN 6:4 (4:2).-

Torfolge: 1:0 (9., Elfmeter) Varga, 1:1 (14.) Schlener, 1:2 (15.) Schlener, 2:2 (17.) Varga, 3:2 (23.) Farkas, 4:2 (34.) Varga, 5:2 (69.) Varga, 5:3 (70.) Kollar, 6:3 (76.) Czene.

Reserve: 4:3 (Alex Gossy 2, Kwetina, Tomashevskyi; Majczan 2, Stranzl).

SR: Radonjic (Z: gut/K: durchschnitt).- Zuberbach, 100.

Zuberbach: Molnar; Czibor, Leitold, Schimmer; Kuroli, Tuba, Czene, Szalay; Krisztian Horvath; Varga, Farkas (65. Gager).

Dt. Kaltenbrunn: Hermann; Potzmann (65. Jens Koch), Komoroczi, Berger, Töltl (46. Haas); Joachim Fuchs (65. Baumgartner); Schlener, Hütter, Pal; Kollar, Preiner (84. Stranzl).