1:0: Neuhaus meldet sich zurück

Unterschützen – Neuhaus 0:1. Nach total misslungenem Start holte der USV Neuhaus just bei Top-Team Unterschützen seinen ersten Saisonerfolg! Zu verdanken ist dieser einem Elfmetertreffer von Andraz Sorko (38.). Und einer starken Defensivleistung. Die Neuhauser legten es gegen den SKU defensiv an und machten ihre Sache gut. Der SKU hatte zwar mehr Spielanteile, ein Treffer sollte der Elf von Trainer Christoph Kuh aber nicht gelingen. Somit setzte es im Gegenzug die erste Saisonniederlage. Kuh: „Für mich hatten wir gefühlt 90 Prozent Ballbesitz. Wir hätten aber noch drei Tage spielen können und uns wäre kein Treffer gelungen.“ In Neuhaus, wo man sich vor Saisonstart viel vornahm, war nach dem ersten Erfolg die Erleichterung zu spüren. Der Sportliche Leiter Stephan Knapp: „Ein glücklicher Sieg, aber in einer Woche fragt keiner mehr!“

Kemeten – Dt. Kaltenbrunn 2:2. Sowohl Kemeten als auch Dt. Kaltenbrunn starteten top in die Saison. Am Samstagabend gab es dann im dirketen Duell ein rassiges Remis. Die Gäste gingen durch Neuerwerbung Fabricio, für den es bereits der sechste Saisontreffer war, in Führung, verloren in Folge aber den Faden, wie der Sportliche Leiter Jürgen Hütter erklärte: „Patrik Preiner musste verletzt raus, das gab uns irgendwie einen Bruch.“ Dennoch schaffte man nach SCK-Ausgleich die wiederholte Führung. Die zweite Hälfte gehörte dann den Gästen, die erst zum 2:2 ausglichen und in dann trotz Unterzahl (54.) das Heft in die Hand nahmen. Der Sportliche Leiter Gerald Halper: „Auf den Ausschluss folgte eine Art Trotzreaktion der Mannschaft, wir spielten echt gut, verpassten aber den dritten Treffer.“ Im Finish musste auch der SVDK noch zwei Gelb-Rote Karten hinnehmen.

Oberdorf – Schlaining 1:0. Nach Goberling fällt auch der ASK Schlaining Oberdorf zum Opfer. Die Elf von Goran Vincetic gewann somit ihr zweites Spiel in Serie. Und der verpatzte Start beim 0:2 in Bad Tatzmannsdorf ist vergessen. Gegen den Absteiger war es für die Oberdorfer aber ein hartes Stück Arbeit, wie Sektionsleiter Wolfgang Halper erklärte: „Man muss ehrlich sein, Schlaining hatte viel mehr Spielanteile, wir haben aber gut verteidigt und nach einem schönen Angriff auch den Treffer zum 1:0 erzielt.“ Der reichte im Endeffekt für den Dreier. Der ASK Schlaining steht hingegen noch immer ohne Sieg da. Der Sportliche Leiter Klaus Arth: „Wir hatten gefühlt 70 bis 80 Prozent Ballbesitz, kamen aber kaum gefährlich vors Tor. Derzeit ist ein bisserl der Hund drin.“

Zuberbach – Wiesfleck 1:5. Nach tollem Saisonstart kam der SV Zuberbach gegen Wiesfleck unter die Räder. In den ersten 45 Minuten war die Partie noch ausgeglichen, nach Wiederanpfiff gaben aber die Gäste gehörig Gas. In Minute 46 netzte Stefan Hettlinger zum 2:1 – der Stürmer legte bis zum Schlusspfiff noch zwei weitere Treffer drauf. Ein Tor von Nejc Levec machte schließich das 5:1 perfekt. Für die Wiesflecker war es nach dem 4:0 über Heiligenbrunn der zweite klare Erfolg in Serie. Trainer Rene Mahlknecht: „Es war wie in der Vorwoche eine sehr gute Leistung. Im Finish waren wir ihnen kräftemäßig überlegen.“ Zuberbach-Funktionär Klaus Brandstätter: „Leider gab es diesmal nichts zu holen. Wir haben überhaupt nie ins Spiel gefunden.“

Markt Neuhodis – Bad Tatzmannsdorf 2:2. Jetzt ist auch Hodis in der Liga angekommen! Nach zwei klaren Niederlagen erkämpfte sich die Balogh-Elf gegen Bad Tatzmannsdorf den ersten Saisonpunkt. Der SCT ging kurz vor Pausenpfiff durch einen Grgic-Elfer in Führung, zuvor scheiterte auf der Gegenseite Daniel Horvath per Elfer an Gergö Nagy. Grgic erhöhte in Folge auch auf 2:0 (61.). Die Hodiser gaben sich aber nicht geschlagen. Und konnten so nach Havasi-Anschlusstreffer (66.) spät den ersten Punkt in der 1. Klasse bejubeln (92.). Sektionsleiter Andreas Horvath: „Nach dem 0:2 bäumten wir uns auf. Ein am Ende gerechter Punkt.“ SCT-Coach Joachim Postmann sah die Lage etwas anders: „Wir hatten genug Chancen auf ein drittes Tor, den Sieg dann so herzugeben, ist ärgerlich.“

Goberling – Jabing 2:2. Weder Goberling noch Jabing konnten in den ersten beiden Runden punkten – das änderte sich nun jetzt! In einem „Spiel der vielen Chancen“, wie es Gäste-Obmann Christian Gansfuss betitelte, trennten sich die beiden Mannschaften 2:2. Ognen Bubnjevic brachte das Heimteam in Führung. Ein Doppelschlag Mitte der zweiten Hälfte sorgte für die zwischenzeitliche Wende zugunsten der Gäste. Goberling glich aber postwendend aus – in der Schlussphase sollte kein Treffer mehr fallen. Gansfuss: „In der ersten Hälfte war Goberling besser, in der zweiten wir. Das Spiel hätte gut und gerne auch 5:5, 5:2 oder 2:5 ausgehen können.“ Goberlings Obmann Martin Engelmeyer meinte: „Am Ende wahrscheinlich ein gerechtes Unentschieden. Zur Pause hätten wir aber höher führen müssen.“

Heiligenbrunn – Loipersdorf-Kitzladen 1:2. Nach dem fulminanten 4:0 im ersten Heimspiel gegen Neuhaus bleibt der SV Heiligenbrunn im zweiten Match auf heimischer Wiese ohne Punkt. „In den ersten 45 Minuten war es ein richtiges Abtasen“, so der Sportliche Leiter des SVH, Thomas Kedl. Ähnlich beurteilte Gäste-Sektionsleiter Roland Szander die Lage: „Beide Teams wirkten verunsichert, so gab es wenig Höhepunkte.“ Nach der Pause änderte sich das. Loipersdorf ging durch Uwe Weber in Führung (53.). Kurz drauf flog Niklas Glatz auf Gäste-Seite vom Platz und Heiligenbrunn glich aus. Die Heimischen konnten die Überzahl aber nicht nutzen. Im Gegenteil: Ein herrlicher Lovric-Abschluss sorgte für den Auswärtssieg. Szander: „Wir haben das dann gut über die Zeit gebracht, in Unterzahl eine super Sache.“ Kedl haderte: „Wir probierten es gegen zehn Mann, uns gelang aber nicht mehr viel.“

Statistik

SK Unterschützen – USV Raika Neuhaus am Klausenbach 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (38., Elfmeter) Sorko. Reserve: 9:0 (Ritter 2, Grabenhofer 3, Loppitsch, Guger, Schwarz 2). SR: Fercher.- Dampfkessel Arena, 100.

Unterschützen: Wagner; Kalcsics, Nemeth, Geschray (56. Toth), Eberhardt (82. Stubits); Gerenscer, Grabenhofer (97. Kaippel); Helmig, Markus, Bogovic; Garibovic.

Neuhaus: Rosker; Tobias Weber, Karnet, Prahic, Meitz; Zieger; Fischer, Sorko, Unger, Semen; Leon Weber (60. Wolf).

SC Kemeten – SV Erdbau Berger Dt. Kaltenbrunn 2:2 (1:2).- Torfolge: 0:1 (14.) Fabricio, 1:1 (24., Elfmeter) Hochwarter, 1:2 (35.) Rozmaric, 2:2 (46.) Pieler. Gelb-Rote Karten: Erkinger (52., Kritik); Baumgartner (84., Unsportlichkeit), Prahic (93., Kritik). Reserve: 0:1 (Schnecker). SR: Akar.- Kemeten, 100.

Kemeten: Goger; Kiss, Vrbanic, Hochwarter, Erkinger; Roberto Kizlin; Pieler, Pausackerl; Stampfel; Kokot, Sandro Kizlin.

Dt. Kaltenbrunn: Ranogajec; Potzmann, Prahic, Koch, Berger; Rozmaric, Bauer, Preiner (16. Majczan), Töltl; Baumgartner; Fabricio.

ASK Oberdorf – ASK Schlaining 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (59.) Lackner. Reserve: 7:1 (Lackner 3, Lorenz, Oswald 2; Draxler). SR: Bauer.- Oberdorf, 150.

Oberdorf: Martin Wagner; Daniel Halper, Kovacic, Novoselec, Kralj; Tuider, Masic (55. Holpfer), Stefan Halper, Maxi Halper (55. Lackner; 93. Matthias Wagner); Jakopec (92. Florian Halper), Merlin.

Schlaining: Bögöly; Schwarz, Dzaferovic, Oswald, Csebits; Putz; Kiss, Mamic; Felegyhazi (73. Postmann), Kovacs, Nyari.

SV „Die Allee“ Zuberbach – SC Wiesfleck 1:5 (1:1).- Torfolge: 0:1 (14.) Kasza, 1:1 (33.) Czibor, 1:2 (46.) Hettlinger, 1:3 (75.) Hettlinger, 1:4 (82.) Levec, 1:5 (90.) Hettlinger. Reserve: 1:0 (Jaber). SR: Dinic.- Zuberbach, 100.

Zuberbach: Molnar; Schimmer (75. Gager), Leitold, Czibor, Gyuracz (46. Hafner); Kuroli, Nemeth, Imre, Horvath; Pergel, Virag (75. Kwetina).

Wiesfleck: Lukschander; Platzer, Ferk, Siman, Kirnbauer (81. Nemejc); Pinoza, Vrandecic; Levec (92. Buchegger), Lipp (68. Mikolaschek), Kasza; Hettlinger (92. Krutzler).

ASK Markt Neuhodis – SC „Sumetzberger“ Bad Tatzmannsdorf 2:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (45., Elfmeter) Grgic, 0:2 (61.) Grgic, 1:2 (66.) Havasi, 2:2 (92.) Werderitsch. Reserve: 3:3 (Koller, Schmaldinst 2; Alfödi, Coskuner, Vokshi). SR: Sahin.- Markt Neuhodis, 150.

Markt Neuhodis: Baliko; Janisch (82. Liszt), Dorner, Havasi, Johannes Horvath; Dobrovits, Varga; Werderitsch, Tamas, Daniel Horvath; Vittmann.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Radakovits (93. Vokshi), Muth, Cecura, Philipp Bürger (69. Tim Bürger); Mahmood, Mohac; Grgic, Puretic, Wenzel; Patrick Bürger.

ASK Skoda Simon Goberling – ASK Automobile Simon Jabing 2:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (39.) Bubnjevic, 1:1 (68.) Ljubek, 1:2 (70.) Vucic, 2:2 (76.) Nagy. Reserve: 4:6 (Moser 2, Julian Schranz, Thorsten Schranz; Shala, Tauss 2, Kamper 2, Brunner). SR: Koc.- Goberling, 150.

Goberling: Szakaly; Gashi, Polster, Nagy, Neudecker; Mikovits, Ifkovits (80. Kuh), Bubnjevic, Kappel (89. Derkits), Kalchbrenner; Avidbasic.

Jabing: Toth; Turk, Hupfer, Graf (43. Pulay), Yannick Bogad; Benjamin Bogad, Ceka; Bakek, Ljubek, Videk (73. Deutsch); Vucic.

SV Heiligenbrunn – SC Loipersdorf-Kitzladen 1:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (53.) Weber, 1:1 (58.) Stettner, 1:2 (75.) Lovric. Gelb-Rote Karte: Glatz (57., Foul). Reserve: 2:6 (Herczeg, Obran; Heinrer, Benedek 2, Rutter, Sauhammel, Stögerer). SR: Gören.- Heiligenbrunn, 100.

Heiligenbrunn: Hamr; Strobl, Cvetkovic, Stettner, Szabo; Kristofic, Achilles, Marcec, Seybold, Laszlo; Vurusic.

Loipersdorf: Palank; Neubauer, Hornung, Skbrin, Glatz; Feitl (65. Böhm), Prenner; Höller, Lovric, Weber (82. Benedek); Sandor (19. Ritter).