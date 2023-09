3:0: Loipersdorf schockte Unterschützen

Unterschützen – Loipersdorf 0:3. Verkehrte Welt in Unterschützen! Der SKU spielte sich Chance um Chance heraus, doch die Gäste aus Loipersdorf erzielten die Tore. Dabei spielte dem SCLK die frühe Führung durch Marijo Sandor (6.) in die Karten. Mit dem 0:1 im Rücken beschränkte sich die Novakovits-Truppe hauptsächlich auf das Verteidigen und lauerte auf Konter. Die Unterschützener zeigten mit guten Aktionen wiederholt ihre Klasse, doch scheiterten immer wieder am überragenden Christoph Palank im Gäste-Tor. So führte ein Konter in der Schlussphase zum zweiten Gegentreffer – und später setzte es gar noch das 3:0. SKU-Trainer Christoph Kuh blieb trotz Pleite positiv: „Bis auf die Chancenverwertung kann ich meiner Mannschaft gar nicht so viel vorwerfen.“ Loipersdorf schwimmt derweil auf einer Erfolgswelle. Sektionsleiter Roland Szander: „Eine super Leistung. Diese drei Punkte haben wir uns erkämpft.“

Oberdorf – Markt Neuhodis 2:0. Der ASK Oberdorf übernimmt die Tabellenführung! Die Elf von Trainer Goran Vincetic profitierte vom Umfaller des SKU und ist nach dem 2:0 über Hodis Spitzenreiter. Dies verdiente man sich mit einer konzentrierten Leistung. Während die ersten Minuten noch ausgeglichen verliefen, übernahmen die Oberdorfer mit der Fortdauer der Partie immer mehr das Kommando und stellten unmittelbar vor der Pause auf 1:0. Im Hälfte zwei ließ man wenig anbrennen und der starke Sandro Holpfer setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. „Das war ein hochverdienter Siegt“, freute sich Oberdorf-Sektionsleiter Wolfgang Halper. Im Hodiser Lager haderte man. Sektionsleiter Andreas Horvath: „Chancentechnisch ein ausgeglichenes Spiel. Da wäre mehr drinnen gewesen.“

Heiligenbrunn – Bad Tatzmannsdorf 0:2. Aufsteiger Bad Tatzmannsdorf ist voll in der 1. Klasse angekommen. Nach dem Erfolg über Heiligenbrunn rangiert man im Spitzenfeld der Tabelle. Beim Liga-Absteiger spielten die Kurstädter befreit auf und entschieden die Partie am Ende souverän für sich. Für die Tore verantwortlich war abermals das eingespielte Goalgetter-Duo um Luka Grgic und Patrick Bürger. „Eine klare Angelegenheit, der Sieg hätte auch höher ausfallen können“, sagte SCBT-Trainer Joachim Postmann. Etwas anders betrachtete man die Lage in Heiligenbrunn, wo Sektionsleiter Thomas Kedl von einer ausgeglichenen Partie sprach: „Aktuell fehlt uns das Quäntchen Glück. Dazu gab es in diesem Spiel einige sehr fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen.“

Jabing – Neuhaus 2:4. Befreiungsschlag für Neuhaus! Dem USV gelang in Jabing ein wichtiger Auswärtssieg. Die Jabinger gingen zwar durch Benjamin Hupfer in Führung, doch die Gäste drehten die Partie mit einem Doppelschlag noch vor dem Seitenwechsel. Der Auftakt zur zweiten Halbzeit verlief dann mit dem schnellen 1:3 und dem Ausschluss für Stürmer Roberto Vucic denkbar ungünstig für die Heimelf. Der ASK gab sich in Unterzahl nicht auf und verkürzte zwischenzeitlich auf 2:3, am Ende reichte es aber nicht für einen Punkt. Jabing-Obmann Christian Gansfuss ärgerte sich: „Wir sind nicht schlecht gestartet, aber haben dann einfach zu billige Tore bekommen.“ In Neuhaus zeigte man sich erleichtert. Der Sportliche Leiter Stephan Knapp: „Ein verdienter Sieg. Trotzdem haben wir noch viel Luft nach oben.“

Zuberbach – Deutsch Kaltenbrunn 4:0. Bence Pergel-Festspiele in Zuberbach! Der Ungar schoss seinen SVZ mit vier Treffern quasi im Alleingang zum Sieg gegen Deutsch Kaltenbrunn. Die Einzelleistung des Stürmers war auch dringend notwendig, denn die Gäste aus Kaltenbrunn erspielten sich in der Anfangsphase mehrere Großchancen. Entgegen des Spielverlaufs dann die Führung für die Heimischen durch einen traumhaften Pergel-Freistoß. „Er hat in dieser Partie den Unterschied ausgemacht“, musste auch Gäste-Trainer Martin Omischl anerkennen. Nach der Pause traf Pergel innerhalb von zehn Minuten dreifach und sorgte damit für klare Verhältnisse. Zuberbachs Klaus Brandstätter war erfreut, doch zollte auch dem Gegner Respekt: „Eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, das klare Ergebnis täuscht.“

Kemeten – Schlaining 5:1. Der SC Kemeten fertigte Schlaining in beeindruckender Manier ab und rehabilitierte sich so für die Niederlage in Bad Tatzmannsdorf. Den frühen Rückstand durch einen Mamic-Treffer (12.) egalisierte Roberto Kizlin nur wenige Minuten später. Ab diesem Zeitpunkt nahm der SCK-Express Fahrt auf und spielte die Gäste aus Schlaining schwindelig. Zum Mann des Spiels avancierte Stjepan Kokot, der gleich dreifach traf. Während in Kemeten nach dem klaren Sieg Hochstimmung herrschte, war man in Schlaining bedient. Der Sportliche Leiter Klaus Arth: „Nach dem 1:1 kam von unserer Seite gar nichts mehr. Ich bin enttäuscht von dieser schwachen Leistung.“

Goberling – Wiesfleck 2:1. Nach dem ersten Dreier der Saison vergangene Woche in Neuhaus holte der ASK Goberling nun gegen Wiesfleck den zweiten Sieg en suite. Die Schermann-Elf blieb ihrer defensiven Spielanlage treu und konzentrierte sich auf schnelle Vorstöße. Ebensolche sollten den Heimischen auch eine 2:0-Führung bescheren. Trotz größeren Drangperioden und einigen hochkarätigen Chancen konnte der SC Wiesfleck Heim-Goalie David Szakaly erst in der Nachspielzeit überwinden und trauerte so verlorenen Punkten nach. Coach Rene Mahlknecht: „Zumindest ein Unentschieden wäre sicher gerecht gewesen.“ In die gleiche Kerbe schlug der faire Goberling-Obmann Martin Engelmeyer: „Keine gute Leistung von uns und somit ein glücklicher Sieg. Den nehmen wir aber gerne.“

Statistik

ASK Automobile Simon Jabing – USV Raika Neuhaus/Klausenbach 2:4 (1:2).- Torfolge: 1:0 (23.) Hupfer, 1:1 (41.) Semen, 1:2 (44.) Unger, 1:3 (51.) Tobias Weber, 2:3 (78.) Kamper, 2:4 (90.) Karnet. Gelb-Rote Karte: Vucic (61., Foul). Reserve: 10:1 (Graf 3, Lorenz 2, Tauss 2, Toth, Baldauf, Eigentor; Happer). SR: Yüksel Akar.- Pinka Arena, 100.

Jabing: Reiger; Turk, Benjamin Bogad, Yannick Bogad (57. Kamper), Haselpacher (57. Pulay); Ljubek, Ceka; Bakek, Hupfer, Videk; Vucic.

Neuhaus: Rosker; Fischer, Prahic, Huber (82. Patrick Wolf), Meitz (71. Stocker); Zieger, Unger; Tobias Weber, Karnet, Semen; Sorko (89. Christian Wolf).

SV Heiligenbrunn – SC „Sumetzberger“ Bad Tatzmannsdorf 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (39.) Grgic, 0:2 (76., Elfmeter) Patrick Bürger. Gelb-Rote Karte: Laszlo (75., Foul). Reserve: 2:1 (Julian Hamr, Marakovits; Matthias Simon). SR: Thiel.- Heiligenbrunn, 100.

Heiligenbrunn: Robin Hamr; Strobl, Stettner, Laszlo, Szabo; Kristofic, Gasper (55. Achilles), Marcec, Seybold, Kraller (64. Reichl); Vurusic.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Radakovits (62. Vokshi), Muth, Cecura, Philipp Bürger; Mahmood, Mohac (83. Tim Bürger); Grgic, Puretic, Wenzel; Patrick Bürger.

ASK Oberdorf – ASK Markt Neuhodis 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (44.) Holpfer, 2:0 (83.) Holpfer. Reserve: 4:0 (Lorenz 2, Patrick Oswald 2). SR: Dinleyici.- Oberdorf, 150.

Oberdorf: Wagner; Daniel Halper, Michael Halper, Novoselec, Kralj; Holpfer (84. Florian Halper), Kovacic, Stefan Halper, Maxi Halper (84. Nikolaus Halper); Jakopec (80. Lackner), Merlin.

Markt Neuhodis: Baliko; Janisch, Dorner, Havasi, Horvath (45. Zingl); Wanger, Varga (78. Liszt); Werderitsch (87. Radits), Tamas (87. Koller), Steinreiber; Vittman.

SK Unterschützen – SC Loipersdorf-Kitzladen 0:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (6.) Sandor, 0:2 (82.) Sandor, 0:3 (95.) Niklas Glatz. Gelb-Rote Karte: Ulreich (57., Foul). Reserve: 7:1 (Schwarz 2, Manuel Nemeth, Freytag, Manuel Grabenhofer, Groza, Halper; Ringbauer). SR: Kaiser.- Dampfkessel-Arena, 100.

Unterschützen: Wagner; Kalcsics (86. Schwarz), Markus Nemeth, Geschray, Ulreich; Gerencser, Toth (89. Guger); Helmig, Kaippel (53. Markus), Garibovic; Bogovic.

Loipersdorf: Palank; König, Hornung, Skrbin, Neubauer, Prenner; Manuel Glatz, Böhm (79. Niklas Glatz); Weber (89. Schiller), Lovric, Benedek; Sandor.

SC „H+P“ Kemeten – ASK Schlaining 5:1 (2:1).- Torfolge: 0:1 (12.) Mamic, 1:1 (18.) Roberto Kizlin, 2:1 (40.) Kokot, 3:1 (46.) Kokot, 4:1 (70.) Sandro Kizlin, 5:1 (90.) Kokot. Reserve: 1:6 (Antos; Draxler 4, Arth, Burjan). SR: Luef.- Kemeten, 150.

Kemeten: Lukas Goger; Erkinger, Vrbanic, Hochwarter (71. Kiss), Graf; Roberto Kizlin; Lukas Pieler, Pausackerl; Stampfel (80. Philipp Goger); Kokot, Sandro Kizlin (89. Simon Pieler).

Schlaining: Imrek; Schwarz, Dzaferovic, Oswald, Crnovic; Putz; Kiss, Mamic; Felegyhazi (46 Hodzic), Kovacs (74. Postmann), Nyari (46. Alfarwan).

ASK Skoda Simon Goberling – SC Wiesfleck 2:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (40.) Kappel, 2:0 (62.) Avdibasic, 2:1 (90., Elfmeter) Siman. Gelb-Rote Karte: Neudecker (90., Foul). Reserve: 4:2 (Thorsten Schranz 2, Julian Schranz, Wallner; Danny Mahlknecht, Philipp Krutzler). SR: Maxharri.- Goberling, 120.

Goberling: Szakaly; Gashi, Polster, Nagy, Neudecker; Mikovits, Ifkovits (66. Kuh); Kalchbrenner, Kappel, Bubnjevic; Avdibasic (93. Glatz).

Wiesfleck: Lukschander; Platzer, Siman, Pinoza, Kirnbauer; Vrandedic, Lipp; Levec, Kasza, Nemejc (80. Mahlknecht); Hettlinger.

SV „Die Allee“ Zuberbach – SV Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn 4:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (37.) Pergel, 2:0 (51.) Pergel, 3:0 (53.) Pergel, 4:0 (61.) Pergel. Reserve: 5:0 (Gyuracz, Gossy 2, Mandal, Tomashevskyi). SR: Tatzber.- Zuberbach, 200.

Zuberbach: Molnar; Schimmer (83. Gager), Leitold, Czibor, Tuba (86. Gyuracz); Czene, Kuroli, Nemeth, Imre; Virag (66. Farkas), Pergel (86. Kwetina).

Deutsch Kaltenbrunn: Ranogajec; Majczan, Prahic, Jens Koch (58. Fuchs), Berger; Rozmaric, Bauer, Hirt (58. Baumgartner), Töltl (73. Jonas Koch); Preiner; Fabricio.