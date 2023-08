ASK Oberdorf: Enttäuschte Erwartungen

Nach einer verpatzten Vorsaison, in der der ASK Oberdorf erst gegen Ende der Spielzeit den Klassenerhalt fixiert hatte, sollte alles anders werden. Traditionell sind die sportlichen Erwartungen hoch, denn in der vergangenen Dekade war man auch ein gern gesehener Gast in der 2. Liga Süd. Zudem brachte man immer wieder richtig starke Kicker hervor und profitierte zusätzlich sehr oft von seinen teils toll aufspielenden Legionären. Auch in der heurigen Saison hat man durchaus den Anspruch, oben mitzuspielen, auch wenn man weiß, dass die umliegenden 1. Klasse Süd-Konkurrenz richtig gut ist und für einen etwaigen Aufstiegsplatz sehr viel positiv zusammenlaufen muss.

Beim ersten Saisonspiel in Bad Tatzmannsdorf ging das schon einmal in die Hose, denn Stefan Halper und Kollegen verloren verdient mit 0:2. Dabei störte die Niederlage gar nicht so sehr wie der prinzipielle Auftritt der Truppe von Trainer Goran Vincetic. „Das war einfach richtig schlecht“, sparte auch Sektionsleiter Wolfgang Halper nicht mit Kritik, um anzufügen: „Wir hatten im gesamten Spiel keine wirkliche Chance.“ Zu wenig, um bei den starken Kurstädtern etwas mitzunehmen.

Mehr Disziplin gefordert

Auch ein anderer Umstand störte den Verantwortlichen nach Spielschluss: „Unsere Undiszipliniertheiten können wir uns sparen. Das ist auch an keinen einzelnen Spieler, sondern an die gesamte Mannschaft gerichtet.“ Es geht nur gemeinsam und das ist auch die Vorgabe für das kommende Auswärtsspiel beim ASK Goberling. Dieser startete ebenfalls mit einer 1:5-Niederlage beim Unterschützener Top-Team, agierte aber vor allem in den ersten 45 Minuten sehr kompakt. Darauf müssen sich die Oberdorfer auch einstellen. „Wir hoffen und erwarten dort auch einen besseren Auftritt“, so Halper. Personell fehlt der gesperrte Sandro Holpfer sicher, während der restliche Kader wohl wieder mit dabei sein kann.